В Украине раскрыли конвейер по продаже COVID-сертификатов

В Хмельницком разоблачили группировку, которая занимались подделкой международных COVID-19-сертификатов. В состав группы входили два предпринимателя из сферы туризма и трудоустройства за рубежом, а также врач. Последний является руководителем центра первичной медико-санитарной помощи одного из сельских советов в Ровенской области.

Поддельные сертификаты покупали украинцы, которые выезжали на работу или отдых за рубеж, но не хотели вакцинироваться от COVID-19. Об этом сообщает 25 ноября пресс-служба Национальной полиции.

"Хмельницкие правоохранители разоблачили группу лиц, которые занимались подделкой международных свидетельств о вакцинации от COVID-19. В состав группы входили двое хмельничан: 39-летняя женщина, работавшая в сфере туризма, а также 49-летний мужчина, сферой деятельности которого было предоставление услуг по получению заграничных виз и трудоустройству за границей", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что международные COVID-сертификаты имели все признаки официального документа. Они были заверены печатью по установленной форме, зарегистрированы в системе "eHealth" Минздрава и подключены к сервису Дія. В этом помогала глава центра первичной медико-санитарной помощи одного из сельских советов в Ровенской области.

"Правоохранители провели 5 санкционированных обысков, в ходе которых изъяли мобильные телефоны, ноутбуки, документацию. Расследование осуществляется в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем группой лиц) Уголовного кодекса Украины", – добавили в Нацполиции.

Ранее в Мукачево (Закарпатская область) сотрудников железнодорожного вокзала уличили в изготовлении и сбыте фальшивых справок об отсутствии коронавируса. Речь идет о поддельных экспресс-тестах с отрицательным результатом, которые путешественникам продавали за 350 гривен.

На входе в железнодорожный вокзал разместили объявление, что в помещении можно сделать экспресс-тест на антиген к COVID-19. На самом же деле сами работники продавали людям уже готовые и в то же время фейковые результаты.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что в Днепре задержали врача, который, по данным следствия, зарабатывал до 75 тыс. грн в день на поддельных COVID-сертификатах. Он вносил ложные сведения в электронную систему "eHealth"