В Украине работодатели обманывают сотрудниках на тестах: как работает схема

В Украине возможностью "заработать" за счет соискателя работу пользуются недобросовестные сотрудники отдела кадров. Они просят заплатить за фейковые тесты на коронавирус.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. К примеру, на одном из предприятий в Днепропетровской области просят прямо в компании пройти платный тест на коронавирус. При этом анализы берут в отделе кадров, а результаты якобы получают за несколько часов. За это просят заплатить 300 грн.

"Меня по знакомству позвали. Пришел, документы подал. Работа вообще не официальная. У нас всего несколько заводов в городке. Вот один из них. Сказали, что надо пройти тест на коронавирус. Взяли такую палочку как ушную, дали в руки и попросили по языку поводить. Потом унесли и вечером уже был ответ. Здоров. Это еще две недели назад было, на работу взяли, все хорошо", – рассказал OBOZREVATEL житель Синельниково Днепропетровской области Алексей.

Отметим, что брать анализы на коронавирус могут исключительно обученные сотрудники лабораторий, медицинский персонал. Кроме того, сам анализ занимает не менее суток, с учетом очереди и загруженности лабораторий.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине мошенники забирают деньги у инвесторов, заманивая их высокими заработками якобы на финансовых биржах. После злоумышленники забирают средства и закрывают компанию.