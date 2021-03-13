Мошенники обманывают украинцев, которые ищут работу: как выманивают деньги

В Украине мошенники размещают фейковые объявления о несуществующих вакансиях, требуют оставить залог, заплатить за инвентарь или обучающую литературу, а потом пропадают. Обманывают и настоящие работодатели: отказываются оплачивать стажировку, либо вымогают деньги якобы на проведение теста на коронавирус.

О том, как определить мошенническое объявление и не стать жертвой обмана, читайте в материале OBOZREVATEL.

Возможностью "заработать" за счет соискателя пользуются и недобросовестные сотрудники отдела кадров. К примеру, на одном из предприятий в Днепропетровской области просят прямо в компании пройти платный тест на коронавирус. При этом анализы берут в отделе кадров, а результаты якобы получают за несколько часов. За это просят заплатить 300 грн.

"Меня по знакомству позвали. Пришел, документы подал. Работа вообще не официальная. У нас всего несколько заводов в городке. Вот один из них. Сказали, что надо пройти тест на коронавирус. Взяли такую палочку как ушную, дали в руки и попросили по языку поводить. Потом унесли и вечером уже был ответ. Здоров. Это еще две недели назад было, на работу взяли, все хорошо", – рассказал OBOZREVATEL житель Синельниково Днепропетровской области Алексей.

Отметим, что брать анализы на коронавирус могут исключительно обученные сотрудники лабораторий, медицинский персонал. Кроме того, сам анализ занимает не менее суток, с учетом очереди и загруженности лабораторий.

Еще одна распространенная схема, как рассказали в пресс-службе Киберполиции – получение информации от соискателей с целью оформить фейковый кредит. Для этого на бесплатных площадках с объявлениями размещают заманчивую вакансию с просьбой прислать резюме.

После у соискателя якобы для проверки документов просят предоставить личную информацию: номер телефона, паспорт, номер карты (якобы для получения зарплаты), ксерокопию паспорта, ИНН. С помощью собранных данных позже пытаются оформить кредит онлайн.

Соискатель остается и без работы, а в будущем и без денег. Если кредит все-таки удастся оформить, в будущем взять долг где-либо будет сложно, а кредиторы начнут названивать с требованием вернуть средства.

Еще одна распространенная схема обмана – просьба оплатить оформление документов, справок, инвентарь или внести залог, рассказывает OBOZREVATEL Алиса Лаговская, руководитель группы рекрутинга международного сайта по поиску работы Jooble.

"Иногда просят за свой счет приобретать спецодежду, обучающую литературу, сырье или любые другие материалы, которые могут понадобиться при работе. Если компания затрудняется обеспечить сотрудников базовыми вещами, необходимыми для выполнения их функций, такая же ситуация может быть и с выплатой зарплат", – поясняет Лаговская.

Есть целый ряд схем:

просят заплатить за что-либо и пропадают;

предлагают платные курсы, а после оказывается, что для заработка нужно привлечь новых слушателей платных курсов;

предлагают "инвестировать" собственные деньги для покупки товаров, на продаже которых в будущем якобы удастся заработать.

Большинство таких "работодателей" можно вычислить еще на этапе ознакомления с объявлением о вакансии. По просьбе OBOZREVATEL Алиса Лаговская собрала главные правила о том, как не стать жертвой обмана.

Внимательно изучить вакансию. В ней обязательно должен быть адрес офиса (проверьте, что там находится), посмотрите, какая компания оставила объявление. Найдите информацию о ней в интернете, поищите отзывы.

Важно, чтобы:

испытательный период оплачивался;

компания не скрывала свое юридическое название;

работа предоставлялась официально (с оформлением согласно Кодексу законов о труде);

для собеседования не требовали принести с собой документы (ИНН, паспорт).

"Любая работа должна быть оплачена, и прохождение сотрудником испытательного срока не освобождает работодателя от выплаты ему оговоренной на собеседовании заработной платы, даже если она немного меньше, чем после прохождения этого периода", – поясняет Лаговская.

Если для прохождения собеседования вас просят выслать заранее ваши паспортные данные и код ИНН, скорее всего, это мошенники. Такие данные действительно нужны работодателю для подтверждения и возможной проверки службой безопасности компании личности, но только после того, как вы прошли собеседование, и работодатель будет готовить документы для официального принятия вас в штат.

"Если вам навязчиво предлагают работу с высокой зарплатой без опыта работы или конкретных профессиональных навыков, стоит также несколько раз задуматься", – объясняет эксперт.

В Украине в связи с пандемией коронавируса, ухудшением экономической ситуации, количество безработных стремительно увеличилось. В этой ситуации соискатели готовы рассмотреть все предложения, даже если они вызывают сомнения.