В Украине проверили субсидиантов и пенсионеров: вычислили целую армию нарушителей

В Украине Министерство финансов в 2020-м проверило выплаты (субсидии, пенсии и т.д) на общую сумму в 455 млрд грн. Всего нашли 2,5 млн подозрительных получателей на общую сумму в 1,6 млрд грн. Больше всего злоупотребление среди субсидиантов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, опубликованном на официальном сайте министерства. 70% от общего количества рекомендаций по проведению дополнительной проверки касаются субсидий.

Всего нашли такие возможные нарушения:

осуществление государственной выплаты уже после смерти реципиента – 21 тыс. получателей;

осуществления покупки земельного участка, квартиры (дома), транспортного средства, строительных материалов, других товаров долгосрочного потребления или оплаты услуг на сумму, превышающую 50 тыс. грн –17,5 тыс получателей;

наличие у семьи транспортного средства, с даты выпуска которого прошло менее 5 лет – 9,8 тыс. получателей;

получения субсидий одновременно по двум разным адресам – около 10 тыс. семей.

"Следует отметить, что основная цель верификации заключается в обеспечении эффективного использования бюджетных средств, недопущении совершения неправомерных выплат, установлении справедливой системы социального обеспечения и повышении адресности государственных выплат", – пояснили в Минфине.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине размер субсидий может снизиться примерно на 40% после карантина. Это связано с новыми правилами учета доходов, а также с перерасчетом размера скидки (обязательный платеж увеличат от 15 до 20% от совокупного дохода семьи).

Министр соцполитики Марина Лазебная заявила, что чиновники пересмотрят программы, где есть злоупотребления.