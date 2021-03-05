В Украине провели масштабную индексацию пенсий: названы размеры прибавок

В Украине, согласно данным Пенсионного фонда, львиная доля украинцев после индексации с 1 марта получила прибавку в размере всего около 100 грн. А от 1000 грн – всего 261 тыс. человек. О том, кому и как повысили выплаты, читайте в материале OBOZREVATEL.Кому и сколько прибавили?

Всего повышение получат (или уже получили) 7,91 млн человек. Еще 2,25 млн теоретически могли бы получить прибавку, но их фактическая пенсия уже выше расчетной больше, чем на 11%.

Итак:

Повышение в размере 100 грн получили 3,5 млн человек или 46,3%;

от 100,01 до 400 грн получили 2,5 млн или 31,8%;

от 400,01 до 500 грн получили 601 тыс. или 7,6%;

от 500,01 до 700 грн – 553 тыс. или 7%;

от 700,01 до 1000 грн – 316 тыс. или 4%;

больше 1000 грн всего 261 тыс. или 3,3%.

Перерасчет провели: украинцам, которые вышли на пенсию по возрасту и по общим правилам;

военным; чернобыльцам.

Для расчета "чистую" пенсию умножили на 1,11. "Чистый" размер считается без надбавок за стаж, увеличения выплаты до уровня прожиточного минимума (если она меньше), добавок в 500 грн для пенсионеров, старше 80 лет и повышений выплаты до 2400 грн для тех, кому исполнилось 65 лет и кто выполнил требования по стажу. К примеру, если "чистая" пенсия не меньше 9090 грн, то прибавка составит от 1000 грн. Почему пенсии все равно будут снижаться?

Сейчас украинцы на пенсии получают около 28,7% последней зарплаты, говорят в Минсоцполитики. Постепенно эта цифра снизится до 18%. К примеру, с зарплатой в 10 тыс. грн сейчас можно получать около 2,87 тыс. грн, а в 2055-м при таких же условиях уже 1,8 тыс. грн.

"Таким показателям есть объяснение: взносы оплачивают 13,2 млн наемных работников, а пенсии получают 11,2 млн пенсионеров", – отметила министр соцполитики Марина Лазебная.

И это еще относительно позитивный прогноз. Премьер-министр Денис Шмыгаль вовсе считает, что через 15 лет украинцы (если ничего не изменить) вообще не будут получать пенсии. Причина все та же – демографическая ситуация.

"Будет мало работоспособных и много пенсионеров. Соотношение будет 1 к 2. Придется в два раза увеличить налоги, чтобы можно было содержать пенсионеров. Компании уже не хотят увеличивать налоги. Увеличение в два раза невозможно. Мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика", – сказал премьер.

Почему пенсии будут сокращаться?

с 2017-го сократили "стоимость" каждого года стажа . В результате все пенсионеры по новым правилам получают выплату на 26% ниже;

в 2000-х ужесточили требования к стажу: в него перестали засчитывать период обучения, время, когда сотрудник "числился", но не получал зарплату и т.д;

в 2016-м в два раза сократили единый соцвзнос (ЕСВ) с зарплаты – он пополняет бюджет Пенсионного фонда;

демографическая ситуация в стране ухудшается: работающих становится меньше, а число пенсионеров (в процентном соотношении) растет;

в Украине низкие зарплаты, большой уровень теневой экономики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июля прожиточный минимум для нетрудоспособных повысят на 85 грн. В результате минимальная пенсия увеличится на 85 грн до 1854 грн, а максимальная – на 850 грн до 18 540 грн.