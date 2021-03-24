В Украине проведут перерасчет страховых выплат: кому увеличат сумму

Украинское правительство приняло решение о перерасчете в 2021 году размера ежемесячных страховых выплат пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности, а также лицам, которые имеют право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

Об этом сообщается на правительственном портале. Перечисление ежемесячных страховых выплат таким лицам будет проводиться с 1 марта 2021 года с применением коэффициента 1,11.

Это позволит увеличить размеры ежемесячных страховых выплат для более чем 200 тысяч человек. Выплаты будут увеличены в среднем на 437,5 грн – с 3 976,8 грн до 4 414,3 грн.

"Постановление Правительства разработано во исполнение статьи 37 Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" и направлено на усиление социальной защиты пострадавших на производстве и членов их семей. Для реализации постановления в бюджете Фонда социального страхования Украины на 2021 год предусмотрены средства в сумме 789 млн грн", – говорится в сообщении.

Напомним, монобольшинство Верховной Рады проголосовало в первом чтении за законопроект №3881, которым предлагается увеличить минимальный размер алиментов, взыскиваемых на ребенка с других членов семьи и родственников. В частности, размер алиментов повысится с нынешних 30% до 50% прожиточного минимума.

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