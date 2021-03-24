В Україні проведуть перерахунок страхових виплат: кому збільшать суму

Український уряд ухвалив рішення про перерахунок у 2021 році розміру щомісячних страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, а також особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.

Про це повідомляється на урядовому порталі. Перерахування щомісячних страхових виплат таким особам здійснюватиметься з 1 березня 2021 року із застосуванням коефіцієнта 1,11.

Це дозволить збільшити розміри щомісячних страхових виплат для більш ніж 200 тисяч осіб. Виплати будуть збільшені в середньому на 437,5 грн – із 3976,8 грн до 4414,3 грн.

"Постанову уряду розроблено на виконання статті 37 закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" та спрямовано на посилення соціального захисту потерпілих на виробництві та членів їхніх сімей. Для реалізації постанови у бюджеті Фонду соціального страхування України на 2021 рік передбачено кошти у сумі 789 млн грн", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, монобільшість Верховної Ради проголосувала в першому читанні за законопроєкт №3881, яким пропонується збільшити мінімальний розмір аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім'ї та родичів. Зокрема, розмір аліментів підвищиться із нинішніх 30% до 50% прожиткового мінімуму.

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