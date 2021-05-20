В Украине проведут перерасчет пенсий работающим пенсионерам

В Украине с 1 июня проведут перерасчет пенсий лицам, которые после назначения выплат продолжали работать и получили необходимый страховой стаж. Это предусмотрено частью четвертой статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Перерасчет пенсии будет проводиться без дополнительного обращения лица в органы Пенсионного фонда Украины. Об этом сообщает пресс служба ПФУ.

Выплаты пересчитают лицам, которые после назначения пенсии продолжали работать и получили не менее 24 месяцев страхового стажа, или менее 24 месяцев страхового стажа, но после назначения пенсии прошло не менее двух лет.

В 2021 году проведут перерасчет выплат работающим пенсионерам, которые назначены к апрелю 2019 года. Право на перерасчет определяет страховой стаж, приобретенный на 1 марта.

Пересчет пенсионных выплат осуществляется по данным реестра застрахованных лиц на основании представленных страхователями отчетов об уплате единого взноса. Поскольку с 1 января законодательством предусмотрено ежеквартальное представление объединенной отчетности по ЕСВ и налога на доходы физических лиц вместо ежемесячного, сроки представления такой отчетности – в течение 40 календарных дней после последнего дня отчетного квартала.

Поэтому перерасчет пенсий работающим пенсионерам с 1 апреля будет проведен в июне после поступления отчетов страхователей за первый квартал 2021 года, без дополнительного обращения пенсионеров.

Напомним, в Украине с 1 марта начнут проводить ежегодную индексацию пенсий. В этом году размер прибавки составит до 11%. Часть пенсионеров не получит ничего, другие же могут рассчитывать на прибавку в размере более 1 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.