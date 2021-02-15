В Украине проведут масштабную индексацию пенсий: кто ничего не получит

В Украине с 1 марта 2021-го должны провести осовременивание (индексацию) пенсий примерно на 11%. Однако такое новшество коснется не всех.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Индексацию пенсий не проводят для тех, кому выплаты назначены по другим законам: военным, ученым, госслужащим и другим. Кроме того, повышают только расчетный размер выплат. И если ее размер значительно ниже прожиточного минимума, то повышения может и не быть.

Для сравнения, в прошлом году 8,4 млн пенсионеров получили осовременивание. В 2021-м может быть даже меньше: часть украинцев получили доплаты, которые и без того увеличили расчетный размер пенсии.

Те украинцы, которые сейчас получают пенсию в размере 9090 грн могут рассчитывать на прибавку около 1 тыс. грн. Размер повышения для всех будет разным. В первую очередь он зависит от размера зарплат. Для примера, в 2019-м при таком же перерасчете 8,1 млн пенсионеров получили прибавку – среднем 255 грн. Каждую пенсию повысили индивидуально. Так, от 100 до 400 грн получили 2,5 млн человек, от 400 до 700 грн – более 1,5 млн, от 700 до 1000 грн – 500 тыс. граждан. Еще 2 млн 100 тыс. пенсионеров, имеющих большой трудовой стаж и пенсию ниже 1700 гривен, получили разовые выплаты в размере 2410 грн.

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