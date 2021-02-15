В Украине проведут масштабную индексацию пенсий: кто ничего не получит
В Украине с 1 марта 2021-го должны провести осовременивание (индексацию) пенсий примерно на 11%. Однако такое новшество коснется не всех.
Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Индексацию пенсий не проводят для тех, кому выплаты назначены по другим законам: военным, ученым, госслужащим и другим. Кроме того, повышают только расчетный размер выплат. И если ее размер значительно ниже прожиточного минимума, то повышения может и не быть.
Для сравнения, в прошлом году 8,4 млн пенсионеров получили осовременивание. В 2021-м может быть даже меньше: часть украинцев получили доплаты, которые и без того увеличили расчетный размер пенсии.
Те украинцы, которые сейчас получают пенсию в размере 9090 грн могут рассчитывать на прибавку около 1 тыс. грн. Размер повышения для всех будет разным. В первую очередь он зависит от размера зарплат. Для примера, в 2019-м при таком же перерасчете 8,1 млн пенсионеров получили прибавку – среднем 255 грн. Каждую пенсию повысили индивидуально. Так, от 100 до 400 грн получили 2,5 млн человек, от 400 до 700 грн – более 1,5 млн, от 700 до 1000 грн – 500 тыс. граждан. Еще 2 млн 100 тыс. пенсионеров, имеющих большой трудовой стаж и пенсию ниже 1700 гривен, получили разовые выплаты в размере 2410 грн.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине пенсии с 2021 будут ежегодно индексировать 1 марта, а отдельные категории граждан получат компенсационные выплаты.
Так, после выхода на пенсию украинцы будут получать по две выплаты, а из своих зарплат будут платить дополнительный взнос. Такое нововведение должны разработать до конца 2020 года.
Если человек имеет не менее 15 лет страхового стажа, но его недостаточно для выхода на пенсию, то он имеет право на временную социальную помощь от государства.