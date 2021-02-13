Масштабную индексацию пенсий проведут через несколько недель: как и кому повысят
Украинцам с 1 марта начнут проводить индексацию пенсий: ее размер "осовременят" примерно на 11%. В результате около 8 млн украинцев получат прибавку, размер которого может составлять от нескольких десятков до нескольких тысяч гривен.
О том, как пройдет индексация, читайте в материале OBOZREVATEL.Индексацию проведут не для всех
Индексацию пенсий не проводят для тех, кому выплаты назначены по другим законам: военным, ученым, госслужащим и другим. Кроме того, повышают только расчетный размер выплат. И если ее размер значительно ниже прожиточного минимума, то повышения может и не быть.
Для сравнения, в прошлом году 8,4 млн пенсионеров получили осовременивание. В 2021-м может быть даже меньше: часть украинцев получили доплаты, которые и без того увеличили расчетный размер пенсии.
Те украинцы, которые сейчас получают пенсию в размере 9090 грн могут рассчитывать на прибавку около 1 тыс. грн. Размер повышения для всех будет разным. В первую очередь он зависит от размера зарплат. Для примера, в 2019-м при таком же перерасчете 8,1 млн пенсионеров получили прибавку – среднем 255 грн. Каждую пенсию повысили индивидуально. Так, от 100 до 400 грн получили 2,5 млн человек, от 400 до 700 грн – более 1,5 млн, от 700 до 1000 грн – 500 тыс. граждан. Еще 2 млн 100 тыс. пенсионеров, имеющих большой трудовой стаж и пенсию ниже 1700 гривен, получили разовые выплаты в размере 2410 грн.Когда проведут индексации?
Повышение должно состояться 1 марта (во всяком случае, именно тогда его технически можно провести). Но в законе четкое требование не указали, в прошлом году пенсии повысили только в мае. В этом же четкую дату власти еще не называют, хотя обещают ввести ее с 2022-го.
"Когда 2020 пришло наше правительство, а было это уже после 1 марта, выяснили, что поскольку конкретную дату индексации из закона убрали, то из-за ограниченности ресурсов в госбюджете проводить ее с 1 марта даже не планировали, средства были заложены в бюджете Пенсионного фонда на декабрь. То есть нет законного требования проводить индексацию - значит, нет обязательств, можно выбирать дату в течение года", – цитирует пресс-служба Минсоцполитики главу ведомства Марину Лазебную.
При этом экс-министр соцполитики Андрей Рева отмечает: хоть в законе даты и нет, своим постановлением №849 Кабинет министров сам закрепил обязательство проводить индексацию ежегодно 1 марта. Для такого повышения правительство должно издать постановление, на основе которого Пенсионный фонд сможет произвести перерасчет. А этого до сих пор не сделали. Следующая неделя будет решающей – не будет постановления, значит, к 1 марта индексацию провести не успеют.
"Постановления до сих пор нет. Они опять изворачиваются, а проблема в том, что у них нет денег... У Пенсионного фонда забрали 8,5 млрд грн, освободили до 31 мая самозанятых от ЕСВ, предпринимателям раздали по 8 тыс. грн, так почему же не помогли Пенсионному фонду?", – поясняет Рева.
Размер прибавки зависит от того, как росли цены в прошлом году и что было с зарплатами за последние три года. Половину годовой инфляции суммируют со средней годовой динамикой зарплат за три календарных года и на полученную цифру и увеличивают расчетный размер выплаты. Точная статистика будет только к марту. Но, как предполагают в Кабмине, речь идет о росте выплат примерно на 11%.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине пенсии с 2021 будут ежегодно индексировать 1 марта, а отдельные категории граждан получат компенсационные выплаты.
Так, после выхода на пенсию украинцы будут получать по две выплаты, а из своих зарплат будут платить дополнительный взнос. Такое нововведение должны разработать до конца 2020 года.
Если человек имеет не менее 15 лет страхового стажа, но его недостаточно для выхода на пенсию, то он имеет право на временную социальную помощь от государства.