Масштабную индексацию пенсий проведут через несколько недель: как и кому повысят

Украинцам с 1 марта начнут проводить индексацию пенсий: ее размер "осовременят" примерно на 11%. В результате около 8 млн украинцев получат прибавку, размер которого может составлять от нескольких десятков до нескольких тысяч гривен.

О том, как пройдет индексация, читайте в материале OBOZREVATEL.

Индексацию пенсий не проводят для тех, кому выплаты назначены по другим законам: военным, ученым, госслужащим и другим. Кроме того, повышают только расчетный размер выплат. И если ее размер значительно ниже прожиточного минимума, то повышения может и не быть.

Для сравнения, в прошлом году 8,4 млн пенсионеров получили осовременивание. В 2021-м может быть даже меньше: часть украинцев получили доплаты, которые и без того увеличили расчетный размер пенсии.

Те украинцы, которые сейчас получают пенсию в размере 9090 грн могут рассчитывать на прибавку около 1 тыс. грн. Размер повышения для всех будет разным. В первую очередь он зависит от размера зарплат. Для примера, в 2019-м при таком же перерасчете 8,1 млн пенсионеров получили прибавку – среднем 255 грн. Каждую пенсию повысили индивидуально. Так, от 100 до 400 грн получили 2,5 млн человек, от 400 до 700 грн – более 1,5 млн, от 700 до 1000 грн – 500 тыс. граждан. Еще 2 млн 100 тыс. пенсионеров, имеющих большой трудовой стаж и пенсию ниже 1700 гривен, получили разовые выплаты в размере 2410 грн.

Повышение должно состояться 1 марта (во всяком случае, именно тогда его технически можно провести). Но в законе четкое требование не указали, в прошлом году пенсии повысили только в мае. В этом же четкую дату власти еще не называют, хотя обещают ввести ее с 2022-го.

"Когда 2020 пришло наше правительство, а было это уже после 1 марта, выяснили, что поскольку конкретную дату индексации из закона убрали, то из-за ограниченности ресурсов в госбюджете проводить ее с 1 марта даже не планировали, средства были заложены в бюджете Пенсионного фонда на декабрь. То есть нет законного требования проводить индексацию - значит, нет обязательств, можно выбирать дату в течение года", – цитирует пресс-служба Минсоцполитики главу ведомства Марину Лазебную.

При этом экс-министр соцполитики Андрей Рева отмечает: хоть в законе даты и нет, своим постановлением №849 Кабинет министров сам закрепил обязательство проводить индексацию ежегодно 1 марта. Для такого повышения правительство должно издать постановление, на основе которого Пенсионный фонд сможет произвести перерасчет. А этого до сих пор не сделали. Следующая неделя будет решающей – не будет постановления, значит, к 1 марта индексацию провести не успеют.

"Постановления до сих пор нет. Они опять изворачиваются, а проблема в том, что у них нет денег... У Пенсионного фонда забрали 8,5 млрд грн, освободили до 31 мая самозанятых от ЕСВ, предпринимателям раздали по 8 тыс. грн, так почему же не помогли Пенсионному фонду?", – поясняет Рева.

Размер прибавки зависит от того, как росли цены в прошлом году и что было с зарплатами за последние три года. Половину годовой инфляции суммируют со средней годовой динамикой зарплат за три календарных года и на полученную цифру и увеличивают расчетный размер выплаты. Точная статистика будет только к марту. Но, как предполагают в Кабмине, речь идет о росте выплат примерно на 11%.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Украине пенсии с 2021 будут ежегодно индексировать 1 марта, а отдельные категории граждан получат компенсационные выплаты.