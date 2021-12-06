В Украине продают черешню по небывалой цене – почти 1 500 грн/кг

В Украине продают черешню по 1 499 грн/кг. Такую цену заметили в одном из супермаркетов.

Фотографию ценника опубликовала у себя в Facebook журналистка Кристина Зеленюк. Впрочем, в посте не сообщается, в каком именно городе она заметила "золотые" ягоды.

В одном из мелитопольских супермаркетов за черешню просят 1162 грн за килограмм. Об этом сообщает ria-m.tv.

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"Расфасована она в емкости объемом около полкилограмма. Так, за 426 г черешни придется выложить 495 грн", – говорится в сообщении.

Несмотря на то, что цена за черешню, превышающая 1 000 грн/кг, кажется выдуманной, она – реальна. К примеру в продуктовом интернет-магазине Freshmart ее продают по 99 грн за 100 грамм. Т.е., по 990 грн/кг.

Впрочем, это – акционная цена. Реальная же – куда выше.

Так, до акции 100 грамм ягоды продавали по 146 грн. Т.е., цена за килограмм составляла 1 460 грн.

Специализирующаяся на продаже фруктов, овощей и пр. компания FRUIT TIME тоже продает черешню по цене, выше 1 000 грн. При покупке у них за килограмм придется заплатить 1 141,3 грн.

Одной из главных причин таких высоких цен на черешню является ее сезонность. В Украине ягода растет на протяжении ограниченного времени – в теплое время года. При этом долгое хранение черешни невозможно.

Зимой же черешню в Украину везут из-за границы. В частности, из:

США;

Испании;

Ирана.

Завозили иностранную черешню в Украину даже в сезон – когда своих ягод было в избытке. Как сообщал EastFruit, объем импорта свежей черешни в Украину в 2021 году достиг рекордного результата.

"В 2021 году Украина импортировала 2 тыс. тонн черешни, что на 83% превышает аналогичный показатель 2020 года. Это является рекордным объемом ввоза в Украину этих фруктов за всю историю", – сообщали аналитики.

За 1,5 тыс. грн, которые придется отдать за килограмм черешни, украинская семья сможет купить много другой еды, которой хватит на несколько недель. В частности:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве сало продавали по 500 грн за килограмм. Такая цена была замечена на Житнем рынке столицы.