В Украине появится новый отпуск: какое решение рассмотрят в Раде

В Украине в декрет смогут выходить и мужчины, и женщины. При этом в законе пропишут новый отпуск "при рождении ребенка", который будет длиться две недели. Восстановиться после родов сможет либо отец, либо мать новорожденного.

Соответствующий законопроект №3695 рассмотрят 15 апреля на внеочередном заседании Рады, говорится в опубликованной на сайте парламента повестке.

Четыре новых правила:

Первое – после рождения ребенка можно будет взять отпуск на две недели. Сейчас законом такой перерыв в работе не предусмотрен. Отпуск сможет оформить один из членов семьи:

мать ребенка;

муж матери ребенка;

отец ребенка, который не является мужем, но ведет общий быт с матерью;

бабушка или дедушка ребенка, если его воспитывает один родитель.

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Второе – декретом могут воспользоваться и мужчины. "По желанию матери или отца ребенка ей (ему) предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста с выплатой за эти периоды пособия согласно законодательству", – говорится в законопроекте.

Третье – родители смогут работать меньше. Продолжительность рабочего дня могут сократить для мужчин или женщин, у которых есть ребенок возрастом до 14 лет с инвалидностью и для отцов, которые воспитывают ребенка без женщины.

"Таким образом, закрепился дискриминационный подход, согласно которому право отца на отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста понимается как производное от права матери на такой отпуск, то есть только мать может делегировать право на отпуск родителю другими родственниками, которые фактически ухаживают за ребенком", – говорится в документе.

Четвертое – мужчины с детьми могут брать дополнительный отпуск. Если есть два или больше ребенка возрастом до 15 лет, либо ребенок с инвалидностью, либо же усыновленный, мужчина или женщина могут оформить дополнительный оплачиваемый отпуск на 10 дней.

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