В Україні з'явиться нова відпустка: яке рішення розглянуть у Раді

В Україні в декрет зможуть виходити і чоловіки, і жінки. До того ж у законі пропишуть нову відпустку "при народженні дитини", яка триватиме два тижні. Відновитися після пологів зможе або батько, або мати новонародженого.

Відповідний законопроєкт №3695 розглянуть 15 квітня на позачерговому засіданні Ради, йдеться в опублікованому на сайті парламенту порядку денному.

Чотири нових правила:

Перше – після народження дитини можна буде взяти відпустку на два тижні. Зараз законом така перерва в роботі не передбачена. Відпустку зможе оформити один із членів сім'ї:

мати дитини;

чоловік матері дитини;

батько дитини, який не є чоловіком, але веде загальний побут із матір'ю;

бабуся чи дідусь дитини, якщо її виховує один батько.

Право на законний лікарняний для жінки після пологів таке нововведення не скасовує.

Друге – декретом можуть скористатися і чоловіки. "За бажанням матері або батька дитини їй (йому) надається відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до законодавства", – йдеться в законопроєкті.

Третє – батьки зможуть працювати менше. Тривалість робочого дня можуть скоротити для чоловіків або жінок, у яких є дитина віком до 14 років із інвалідністю та для батьків, які виховують дитину без жінки.

"Так, закріпився дискримінаційний підхід, згідно з яким право батька на відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку розуміється як похідне від права матері на таку відпустку, тобто тільки мати може делегувати право на відпустку з батьків іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною", – йдеться в документі.

Четверте – чоловіки з дітьми можуть брати додаткову відпустку. Якщо є дві або більше дитини віком до 15 років, або дитина з інвалідністю, або ж усиновлений, чоловік або жінка можуть оформити додаткову оплачувану відпустку на 10 днів.

Раніше, як писав OBOZREVATEL, експерти Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) заявили, що робочий тиждень потрібно скоротити до 4 днів. Низка країн уже впровадила нововведення: практика засвідчує, що продуктивність не втрачається, а настрій працівників поліпшується.