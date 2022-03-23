В Украине создали портал гуманитарной помощи: где можно поддержать страну во время войны с Россией

В Украине был создан портал гуманитарной помощи для всех желающих поддержать страну во время войны с Россией – help.gov.ua. На сайте есть информация о том, как и кому отправить гуманитарный груз, как правильно перевести деньги в поддержку ВСУ или мирным жителям, пострадавшим от вторжения РФ.

Об этом в своем обращение к украинцам по итогам 27-х суток героического противостояния российским захватчикам сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Обращение опубликовала пресс-служба главы государства в ночь на 23 марта.

Он подчеркнул: только за две прошедшие недели в Украину поступило более 100 тыс. тонн гуманитарной помощи. Однако несмотря на то, что они были быстро распределены через специальные хабы для регионов, обращений за помощью оказалось еще больше.

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"Чтобы максимально упростить процесс, создан сайт help.gov.ua. На сайте можно узнать, как приобрести, как отправить и кому адресовать гуманитарный груз. Это – для каждого, кто хочет приобщиться. Для каждого, кто может помочь. В Украине и в мире. Чтобы помощь шла постоянно, 24/7", – подчеркнул президент.

Помимо этого Зеленский отметил, что Украина продолжает работать на разных уровнях ради того, чтобы побуждать Россию к прекращению войны. А также сообщил, что на этой неделе запланированы три важных саммита: "Большой семерки", НАТО и ЕС. На них должны одобрить помощь Украине и новые пакеты санкций против России.

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