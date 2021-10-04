В Украине появилась новая схема мошенничества, используют "Новую почту": жертвой может стать любой

Украинцы получают звонки якобы от сотрудников компании "Фишка" с предложением использовать накопленные бонусы. Однако вместо выгоды мошенники продают товары по цене, которая в несколько раз превышает рыночную.

О том, как работает новая схема обмана и на что стоит обратить внимание, читайте в материале OBOZREVATEL.

В Украине работают десятки компаний, которые зарабатывают на том, что продают товары с наценкой в 100%. Чаще всего у них нет каталога товаров или магазинов. Они работают по старинке, с обзвонами и SMS-рассылками. И чтобы привлечь покупателей, которые готовы платить по такой цене, приходится изощряться. Есть две популярные схемы.

Видео дня

первую условно можно назвать – "вы победитель, купите товар и получите приз";

вторая – "только для вас у нас есть большие бонусы, получите скидку".

Есть и общая черта: купить предлагают товар, цена которого в разы меньше рыночной. Например, оператор одной из подобных "компаний" (представляются "Фишкой", однако не имеют к ним никакого отношения) предложила приобрести блендер за 1100 грн, который в магазинах продается за 550 грн.

"Бонусы переводятся в 600 грн на группу товаров. Это ваша скидка на любой товар, который вы выберете. Блендер – три в одном, ручной, измельчитель, венчик. Гарантия два года. Цена в магазине 1710 грн. Для вас цена составит 1100 грн", – объяснила мошенница.

Замдиректора Ассоциации "ЕМА" Алеся Данильченко поясняет: мошенники чаще всего пытаются вызвать у потенциальной жертвы эмоции. И это может быть как запугивание, так и обещание большой выгоды. В разговоре собеседница сразу предупреждает: можно потерять все бонусы, или же перевести их в гривни и якобы не получить огромную скидку.

Такие действия могли бы считаться недобросовестным маркетингом, мол, компания может устанавливать любые цены на свои товары, если находится покупатель. Но в этом случае мошенники представляются сотрудниками "Фишки" (бонусная программа). Но в этой компании уже отреагировали и предупредили: никаких обзвонов они не делают и свои персональные данные передавать мошенникам нельзя.

"Обращаем ваше внимание на новую схему электронного мошенничества. Программа лояльности "Фишка" не совершает звонки с просьбой использовать накопленные бонусы. Просим не передавать никакой информации", – сказали в сообщении на горячей линии компании.

Как работает схема:

мошенники покупают базу данных с телефонами украинцев, туда может попасть контакт любого;

они закупают в онлайн-магазинах товары (чаще всего мелкую бытовую технику);

нанятые операторы обзванивают тысячи человек: представляются сотрудниками "Фишки" и предлагают воспользоваться бонусом (которые дает право на крупную скидку);

мошенники внушают, что деньги можно получить якобы за покупки в крупных сетях, на АЗС и т.д;

доверчивым украинцам предлагают купленный мошенниками товар, но с наценкой в 100%;

товар отправляют наложенным платежом с помощью "Новой почты".

"Сначала звонят с номера 044-369-36-06 и робот говорит, что я накопила 600 баллов бонусами и я могу использовать их сейчас нажав "1", или положу трубку и эти бонусы сгорят навсегда. Я нажала "1", потому что поняла, что это развод. Потом перезвонили с 067-458-19-36 и начали мне рассказывать о накопленных бонусах", – рассказывает киевлянка, которой позвонили мошенники.

Еще один способ "развести" украинцев на покупку товара, цена которого в разы превышает рыночную – "розыгрыши" призов. К примеру, компания "Родинний клуб" рассылает SMS, в которых сообщает о "начислении" крупного выигрыша. В тексте нет ни слова о том, что эти деньги уже выиграны и их можно будет сразу же получить.

А оператор, который отвечает по указанному в сообщении номеру, заявляет о статусе "победителя" и предлагает для авторизации в акции приобрести товар. Затем действует все та же схема: называют перечень мелкой бытовой техники, затем уверяют, что цены исключительно низкие. Если же сравнить их с популярными онлайн-магазинами, окажется, что ту же продукцию можно купить в два раза дешевле.

А если внимательно изучить условия акции, окажется, что "статус победителя" означает, что вы получили рекламное сообщение и никакой гарантии выиграть нет. Более того, никто не может гарантировать, что акция вообще проводится и что покупатели товаров с заоблачными ценами действительно получают призы.

Прежде чем воспользоваться сомнительной акцией и приобрести товар с обещанной "скидкой", всегда стоит помнить о важном правиле: сравнивайте цены и не доверяйте тому, что вам говорит продавец.