В Украине повысят пенсионный возраст в апреле, а через несколько лет для некоторых его вовсе отменят

В Украине пенсионный возраст с 1 апреля 2021-го для женщин повысят на полгода. В результате и мужчины, и женщины будут выходить на заслуженный отдых не раньше 60 лет (а если не хватит стажа, то позже). Уже с 2028-го будут действовать новые правила: выйти на пенсию можно будет в любом возрасте при наличии 40 лет стажа.

Об этом говорится в законе об "Обязательном общегосударственном пенсионном страховании". Такие новшества уже предусмотрены законом.

Что изменится:

Женщины, который родились до 1 апреля 1961 года, в 2021-м смогут выходить на заслуженный отдых с 59,5 лет. Уже с 1 апреля возраст выхода на заслуженный отдых составит 60 лет.

Кроме того, уже с 1 января 2021-го требования для выхода на пенсию в 60 лет увеличились на 12 месяцев стажа. Так, вовремя выйти на пенсию смогут только те, у кого есть 28 лет стажа.

С 1 января 2022-го требования увеличат на 12 месяцев, в результате на пенсию можно будет выйти в 60 лет только при наличии 29 лет стажа.

Если не хватает стажа, то придется выйти на пенсию либо в 63 либо в 65 лет.

"Начиная с 1 января 2028-го, при наличии 40 и более календарных лет страхового стажа, пенсия по возрасту назначается независимо от возраста", – говорится в законе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июля прожиточный минимум для нетрудоспособных повысят на 85 грн. В результате минимальная пенсия увеличится на 85 грн до 1854 грн, а максимальная – на 850 грн до 18 540 грн.