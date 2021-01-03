В Украине повысили акцизы на сигареты: сколько теперь будет стоить пачка

В Украине с января 2021-го на 20% повысили акцизы на сигареты. В результате уже через несколько месяцев пачка сигарет в среднем подорожает на 7-8 грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Повышение акциза приведет к тому, что средняя стоимость украинских сигарет приблизится к отметке в 50 грн. При этом цена импортной пачки премиум-класса вырастет почти до 66,8 грн.

пачка украинских сигарет – подорожание на 7,9 грн до 49,4 грн;

сигареты среднего класса – на 8,9 грн до 57,8 грн;

сигареты премиум-класса – на 12,1 грн до 66,8 грн.

Благодаря повышению акцизов количество курильщиков снижается, а налоговые поступления растут. К примеру, только за 10 месяцев текущего года показатели всего 2019-го по объемам собранного с сигарет акциза уже достигнуты.

Еще одно важное новшество: подорожают также и сигареты (хитсы) для IQOS и жидкости для электронных сигарет. Эксперт организации "Жизнь", которая борется с распространением курения в Украине, Дмитрий Купира напоминает: в этом году с одной сигареты для IQOS платят только 34 копейки налогов. Но Верховная Рада решила сравнить акцизы на все сигареты, в результате налоговая нагрузка на один хитс составит уже 1,45 грн.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут запретить сигареты с ароматизаторами и разными вкусами, а табачные изделия продавать только клиентам в возрасте от 21 года.

Соответствующие нововведения предусмотрены законопроектом №2813, который может стать законом уже в 2021-м, говорится в материале OBOZREVATEL. Кроме того, изменят и вид пачек: на них разместят фотографии воспаленных зубов, пораженных органов и т.д.