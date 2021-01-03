В Україні підвищили акцизи на сигарети: скільки тепер буде коштувати пачка

Олександр Литвин Особисті фінанси 02:30, 3.01.2021

В Україні з січня 2021-го на 20% підвищили акцизи на сигарети. В результаті вже через кілька місяців пачка сигарет в середньому подорожчає на 7-8 грн.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Підвищення акцизу призведе до того, що середня вартість українських сигарет наблизиться до позначки в 50 грн. Водночас ціна імпортної пачки преміумкласу зросте майже до 66,8 грн.

  • пачка українських цигарок – подорожчання на 7,9 грн до 49,4 грн;

  • сигарети середнього класу – на 8,9 грн до 57,8 грн;

  • сигарети преміумкласу – на 12,1 грн до 66,8 грн.

Завдяки підвищенню акцизів кількість курців знижується, а податкові надходження зростають. Наприклад, тільки за 10 місяців цього року показників усього 2019-го за обсягами зібраного із сигарет акцизу вже досягнуто.

Ще одне важливе нововведення: подорожчають також і сигарети (хітси) для IQOS і рідини для електронних сигарет. Експерт організації "Життя", яка бореться з поширенням куріння в Україні, Дмитро Купира нагадує: цього року з однієї сигарети для IQOS платять тільки 34 копійки податків. Але Верховна Рада вирішила зрівняти акцизи на всі сигарети, у результаті податкове навантаження на один хітс становитиме вже 1,45 грн.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні можуть заборонити сигарети з ароматизаторами та різними смаками, а тютюнові вироби продавати тільки клієнтам віком від 21 року.

Відповідні нововведення передбачено законопроєктом №2813, який може стати законом уже в 2021-му, йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Крім того, змінять і вигляд паковання: на них розмістять фотографії запалених зубів, уражених органів тощо.

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Економіка Особисті фінанси

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