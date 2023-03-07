В Украине после звонков "от ПриватБанка" с карты пропадали деньги: вскрыта схема

В Полтавской области разоблачили мошенников, которые воровали деньги с карточек украинцев, представляясь сотрудниками ПриватБанка. Среди других, жертвами злоумышленников становились пожилые люди.

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Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка сегодня, 7 марта. Два жителя Полтавы представлялись сотрудниками финучреждения и убеждали украинцев, что доступ к их счетам получили мошенники, и для блокирования подозрительных операций просили назвать номер банковской карты, CVV-код, PIN-код и срок ее действия.

После этого аферисты "привязывали" данные к платежным системам и с помощью технологии NFC снимали деньги граждан в банкоматах. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.

"ПриватБанк как лидер в сфере защиты клиентов напоминает, что передача личных данных третьим лицам, тем более через открытые источники, несет потенциальную угрозу использования этих данных мошенниками. Пользуйтесь только официальными сайтами и каналами получения информации от банка", - заявили в пресс-службе банка.

Отметим, что даже сотрудники банков не могут запрашивать у пользователей личные данные. Поэтому если вам звонят по телефону люди, представляются сотрудниками какого-то банка и требуют данные, можно спокойно класть трубку.

OBOZREVATEL рассказывал ранее о том, что Нацполиция разоблачила мошенников, которые от имени руководителей ОВА собрали 3 млн грн. Злоумышленники просили бизнес якобы поддержать Вооруженные силы Украины (ВСУ).

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