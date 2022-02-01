В Украине после февраля проведут масштабное повышение пенсий: кто ничего не получит

В Украине с 1 марта расчетный размер пенсии повысят на 14%. В среднем это 500 грн, при этом около 4,9 млн пенсионеров останутся без индексации. Повышать пенсии не будут тем, кто имеет значительные прибавки за стаж сверх норму, чернобыльцам и другим льготным категориям, тем, кто имел маленькую зарплату или небольшой стаж или вышли на пенсию после 2019-го.

О том, как и почему повышения затронет не всех, читайте в материале OBOZREVATEL.

Тонкости подсчета: как проведут индексацию

В Украине расчетный размер пенсии в марте 2022-го повысят на 14%. Затем полученную сумму сравнят с фактический пенсией. Если она окажется меньше, повышения не будет, а если больше, то будут платить пересчитанную сумму.

Здесь важно учитывать, что расчетный (посчитали по формуле) и фактический размер пенсии – две разные цифры. У пенсионера могут быть доплаты за полный стаж при условии достижения 65-летнего возраста (тогда пенсия не может быть ниже 40% минималки), кроме того, есть доплаты для пенсионеров возрастом от 80 лет, за сверхстаж, за особые заслуги (например, тем, кто пострадал, ликвидируя последствия Чернобыльской катастрофы) и т.д.

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Есть еще одна большая группа пенсионеров: это те, кто не заработал и на минимальную выплату, но получает прожиточный минимум. Если после повышения расчетной пенсии их выплата все равно будет меньше минимальной, им продолжат платить тот же прожиточный минимум.

Кто получит прибавку?

Индексация коснется только тех, кто вышел на заслуженный отдых до 2019 года. Дело в том, что у остальных размер пенсии еще не успел "устареть". Индексация позволяет "осовременить" выплату с учетом изменения размера зарплат. В формуле расчета пенсий учитывается средняя за три года зарплата. В Украине, как и во многих других развивающихся странах, заработные платы стремительно растут, а инфляция достигает двухзначного числа.

Как результат, каждый год фактический размер пенсии украинцев снижается, они могут позволить себе меньше продуктов и товаров. Чтобы устранить такую несправедливость, и ввели индексацию пенсий.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.

Также сообщалось, что минимальную пенсию некоторым украинцам повысили до 6000 грн.