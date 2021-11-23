В Украине подпольная типография штамповавала "COVID-сертификаты" для заробитчан
Во Львовской области работала подпольная типография, производившая поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19 для заробитчан. Ее организатору грозит ограничение свободы на срок до 5 лет.
Основными "клиентами" подпольной типографии были перевозчики, которые покупали их для пассажиров – украинских заробитчан. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Во время обысков по месту жительства подозреваемого обнаружен и изъят ряд предметов, с помощью которых он осуществлял свою деятельность. В частности, речь идет о:
печатях врачей и медицинских учреждений;
свидетельствах о вакцинации от COVID-19;
компьютерной технике.
В текущее время продолжается досудебное расследование в уголовном производстве. Также организатору типографии избирается мера пресечения.Украинские заробитчане все чаще выезжают в Польшу
Украинцы, несмотря на все риски, продолжают массово уезжать на заработки в Польшу. На 25% больше заробитчан стали называть причиной отъезда дорогие коммунальные услуги. Среди других причин также называются более высокие зарплаты и желание заработать на подарки к новогодним праздникам.
При этом, по словам экспертов, именно в Польшу заробитчане едут из-за ее географической близости. А также потому, что на польских заводах можно работать 3 месяца по безвизу, не имея подобного опыта работы в Украине.Чем трудовая миграция опасна для Украины?
Из-за масштабной миграции (по разным оценкам, за границей работают 3-5 млн украинцев) возникает целый ряд проблем. Речь идет о:
дефиците специалистов рабочих специальностей;
миграции инженеров, медиков и медсестер;
проблеме с закрытием вакансий среди украинских работодателей.
С аналогичной проблемой уже столкнулась сама Польша. Ее граждане уезжают на работу в Германию, Англию, Норвегию. Но разница в том, что если на польском рынке труда дефицит работников компенсируют украинцы, то в нашу страну из-за низких зарплат европейцы на работу не ездят.
OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что тысячи украинских заробитчан работают в Германии, хотя официально живут в Польше. Причина – немецкие зарплаты выше польских. Нередко работодатели в Германии готовы платить украинским заробитчанам до 100 тыс. грн и больше.