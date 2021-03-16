В Украине подорожают продукты "пасхальной корзины": чего ждать
В Украине к середине мая стоит ждать подорожания хлеба, овощей и продуктов так называемой "пасхальной корзины". На яйца, мясо, муку увидим 10-15% роста, но больше всего могут подорожать овощи.
Об этом OBOZREVATEL рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, в мае овощи обычно стоят на 100-120% дороже, чем в ноябре предыдущего года. Если за последний месяц овощи выросли на 25%, то к маю – еще на 75%.
"Процесс быстрого роста цены на потребительскую корзину, который мы имеем в феврале, думаю, продолжится до середины мая. Где-то с 25 апреля подорожает все, что люди будут класть в пасхальную корзину. Это яйца, мясо, мука. На них мы увидим 10-15% роста", – сказал Пендзин.
Также, скорее всего, на 10-15% подорожает и подсолнечное масло.
"На мировом рынке бум на этот продукт. Китай вышел с крупными закупками, и это здорово подняло цену. Скорее всего, эти тенденции продолжатся и у нас. Большая часть масла, которое мы производим, идет на экспорт. Нужно понимать, что экспортер не будет продавать на внутренний рынок дешевле, чем продает за границей", – отметил эксперт.
Также стоит ждать роста цен на хлеб. До мая его стоимость ежемесячно будет увеличиваться на 1,5-2%.
Что будет с ценами к концу года – будет ясно уже в июне-июле. Ведь тогда определится ситуация с урожаем зерновых, от которого зависят не только цены на хлебную продукцию, но и на корма для животных. Они составляют немалую часть цены на мясную, молочную продукцию и яйца.
Напомним, в Украине в 2021-м все продукты питания подорожают на уровень инфляции. Однако подсолнечное масло, хлебобулочные изделия и сахар вырастут в цене существенно выше, до 15% от их стоимости на начало года.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине в феврале 2021-го подорожали алкоголь и сигареты. Так, пиво отечественных марок в прошлом месяце стоило 18,06 грн за 0,5 л, а еще в январе 17,93 грн.
В Украине с ноября 2020 года цены на бензин выросли в среднем на 25,4%, а дизель – 22,7%. Прогнозы экспертов касательно цен не слишком оптимистичны. В лучшем случае они стабилизируются на высоких отметках, а в худшем – увидим продолжение подорожания.