В Украине подорожают продукты "пасхальной корзины": чего ждать

В Украине к середине мая стоит ждать подорожания хлеба, овощей и продуктов так называемой "пасхальной корзины". На яйца, мясо, муку увидим 10-15% роста, но больше всего могут подорожать овощи.

Об этом OBOZREVATEL рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, в мае овощи обычно стоят на 100-120% дороже, чем в ноябре предыдущего года. Если за последний месяц овощи выросли на 25%, то к маю – еще на 75%.

"Процесс быстрого роста цены на потребительскую корзину, который мы имеем в феврале, думаю, продолжится до середины мая. Где-то с 25 апреля подорожает все, что люди будут класть в пасхальную корзину. Это яйца, мясо, мука. На них мы увидим 10-15% роста", – сказал Пендзин.

Также, скорее всего, на 10-15% подорожает и подсолнечное масло.

"На мировом рынке бум на этот продукт. Китай вышел с крупными закупками, и это здорово подняло цену. Скорее всего, эти тенденции продолжатся и у нас. Большая часть масла, которое мы производим, идет на экспорт. Нужно понимать, что экспортер не будет продавать на внутренний рынок дешевле, чем продает за границей", – отметил эксперт.

Также стоит ждать роста цен на хлеб. До мая его стоимость ежемесячно будет увеличиваться на 1,5-2%.

Что будет с ценами к концу года – будет ясно уже в июне-июле. Ведь тогда определится ситуация с урожаем зерновых, от которого зависят не только цены на хлебную продукцию, но и на корма для животных. Они составляют немалую часть цены на мясную, молочную продукцию и яйца.

Напомним, в Украине в 2021-м все продукты питания подорожают на уровень инфляции. Однако подсолнечное масло, хлебобулочные изделия и сахар вырастут в цене существенно выше, до 15% от их стоимости на начало года.

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