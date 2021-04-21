В Украине подорожают квартиры: как вырастут цены
В Украине после завершения местных локдаунов цены на рынке недвижимости могут повыситься в среднем на 5%. При этом на первичном рынке ожидается подорожание до 6%, на вторичном – до 10% (в мае-июне, на однокомнатные квартиры в домах, построенных после 2000-го).
Об этом говорится в материале "Сегодня". "На вторичном рынке жилья, несмотря на имеющуюся возможность для заключения сделок, очевиден рост отложенного спроса на срок от 2 до 4 недель. При этом рост цен сконцентрирован в основном на 1-,2-комнатных квартирах в удачных локациях", – сказал президент Ассоциации риелторов Украины Юрий Пита.
По его словам, важной причиной роста цен на жилье может стать ускорение инфляции в Украине. Пита напомнил, что с начала 2021 года инфляция составила 8,5% и превысила прогнозы, заложенные в госбюджет.
"Несколько столичных застройщиков уже анонсировали майское увеличение стоимости квадратных метров минимум на 5-10%. Конечно, такую стратегию можно воспринимать не только как корректировку цен на фоне роста курса доллара, но и как попытку вызвать искусственный ажиотаж, чтобы уже сейчас увеличить количество сделок. Но такие спекуляции несущественно сказываются на уровне продаж", – объясняет эксперт.
При этом цены на загородную недвижимость, которая становится все популярнее среди покупателей, вырастут. "Аренда загородных объектов может подорожать на 5-7%, в первую очередь, из-за высокого спроса на такую недвижимость накануне летнего периода", – добавил Пита.
В сегменте нежилой недвижимости в ближайшие месяцы ценовые колебания возможны в пределах 1-2%. Но на фасадные объекты в удачных локациях сохраняться достаточно высокий спрос. Это в основном квартиры на первых этажах, переведенные в нежилой фонд или помещения на первых этажах новостроек. На них, соответственно, цены будут расти быстрее.
Напомним, стоимость квадратного метра в жилье комфорт-класса до конца 2021 года повысится до $2 тыс. В 2014-м в Украине сильно просела стоимость недвижимости из-за турбулентности в экономике и войны. При этом после стабилизации ситуации в 2016 году экономика начала расти. Архитектор поясняет, что недвижимость последней из всех отраслей "догоняет" рост экономики.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине в 2021 году может подорожать на 20% аренда квартир в бюджетном сегменте. Несмотря на ужесточение карантина, количество сделок растет. Также меняется и структура спроса. С каждым годом все больше желающих арендовать жилье в новостройке.
В Киеве цены на смарт-квартиры в строящихся домах стартуют от 450 тыс. грн. Как правило, это дома на окраинах города. И площадь квартир в них – не более 25 кв. м. Но при средней зарплате в Киеве более 18,5 тыс. грн на такую квартиру можно собрать за два года, даже не прибегая к банковскому кредиту.