В Украине подорожают квартиры: как вырастут цены

В Украине после завершения местных локдаунов цены на рынке недвижимости могут повыситься в среднем на 5%. При этом на первичном рынке ожидается подорожание до 6%, на вторичном – до 10% (в мае-июне, на однокомнатные квартиры в домах, построенных после 2000-го).

Об этом говорится в материале "Сегодня". "На вторичном рынке жилья, несмотря на имеющуюся возможность для заключения сделок, очевиден рост отложенного спроса на срок от 2 до 4 недель. При этом рост цен сконцентрирован в основном на 1-,2-комнатных квартирах в удачных локациях", – сказал президент Ассоциации риелторов Украины Юрий Пита.

По его словам, важной причиной роста цен на жилье может стать ускорение инфляции в Украине. Пита напомнил, что с начала 2021 года инфляция составила 8,5% и превысила прогнозы, заложенные в госбюджет.

"Несколько столичных застройщиков уже анонсировали майское увеличение стоимости квадратных метров минимум на 5-10%. Конечно, такую ​​стратегию можно воспринимать не только как корректировку цен на фоне роста курса доллара, но и как попытку вызвать искусственный ажиотаж, чтобы уже сейчас увеличить количество сделок. Но такие спекуляции несущественно сказываются на уровне продаж", – объясняет эксперт.

При этом цены на загородную недвижимость, которая становится все популярнее среди покупателей, вырастут. "Аренда загородных объектов может подорожать на 5-7%, в первую очередь, из-за высокого спроса на такую недвижимость накануне летнего периода", – добавил Пита.

В сегменте нежилой недвижимости в ближайшие месяцы ценовые колебания возможны в пределах 1-2%. Но на фасадные объекты в удачных локациях сохраняться достаточно высокий спрос. Это в основном квартиры на первых этажах, переведенные в нежилой фонд или помещения на первых этажах новостроек. На них, соответственно, цены будут расти быстрее.

Напомним, стоимость квадратного метра в жилье комфорт-класса до конца 2021 года повысится до $2 тыс. В 2014-м в Украине сильно просела стоимость недвижимости из-за турбулентности в экономике и войны. При этом после стабилизации ситуации в 2016 году экономика начала расти. Архитектор поясняет, что недвижимость последней из всех отраслей "догоняет" рост экономики.

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