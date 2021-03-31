В Украине пересмотрят социальные гарантии: бюджетного финансирования не хватает

В течение 2021 года в Украине планируют осуществить мониторинг законодательства в сфере социального обеспечения с целью приведения социальных гарантий в соответствие с возможностями бюджета. Об этом идет речь в правительственном распоряжении № 210, принятом 17 марта.

Указанным документом утвержден План мероприятий по реализации Национальной стратегии решения проблемы неисполнения решений судов, должниками по которым является государственный орган или государственное предприятие, учреждение, организация, на период до 2022 года. Его принятию предшествовало еще одно распоряжение об утверждении Национальной стратегии решения проблемы неисполнения решений судов, принятое Кабмином в сентябре 2020 года.

Именно указанной Стратегией предусмотрен "пересмотр социального законодательства с учетом возможности бюджетного финансирования и создание эффективного контроля за соблюдением баланса между имеющимися социальными гарантиями и возможностью их финансирования". Другими словами, власти намерены пересмотреть существующие соцгарантии в Украине, на финансирование которых денег в бюджете не хватает.

Мониторинг "социального" законодательства будет проводится Минюстом. По его результатам должен быть разработан законопроект о внесении изменений в соответствующие акты в сфере социального обеспечения, а также внесение соответствующих изменений во время формирования/пересмотра показателей госбюджета.

По данным Госказначейства, по состоянию на 5 марта 2021 года долг государства по решениям судов, выполнение которых гарантировано государством, составляет 5 млрд грн, пишет Судебно-юридическая газета. Речь идет о судебных решениях, которые касаются социальных выплат в пользу, в частности, ветеранов войны, участников боевых действий, детей войны, лиц, которые принимали участие в ликвидации или пострадали вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидов, пенсионеров. При этом на бюджетную программу по выполнению решений судов, гарантированных государством, в том числе по социальным делам, в госбюджете на 2021 выделено всего 100 млн грн.

Именно из-за невыполнения решений судов по таким делам Украина постоянно оказывается в списке лидеров по обращению граждан в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который нередко выносит решения в пользу гражданина. По мнению ЕСПЧ, такое игнорирование решений судов стало уже системной проблемой для нашей страны.

Осенью 2020 года Комитет Министров Совета Европы в очередной раз констатировал то, что Украина до сих пор не решила проблему невыполнения судебных решений по социальным выплатам. Там отметили, что при нынешнем уровне выполнения судебных решений в 2,6% Украина не может гарантировать судебную защиту и действенный доступ к правосудию.

К слову, вышеупомянутая Национальная стратегия решения проблемы неисполнения решений судов была принята накануне отчета Минюста перед Комитетом Министров ЕС. В ней одной из причин возникновения существующей проблемы называется несогласованность между размерами соцвыплат, предусмотренными разными законами, и выделенными на них ассигнованиями госбюджета.

Таким образом, в правительстве ожидают, что принятие правительственного распоряжения №210 позволит Украине погасить государственный долг в связи с невыполненными решениями судов, прекратить обращения украинцев в ЕСПЧ. Иначе говоря, если часть соцгарантий исчезнет из законов, у граждан будет меньше оснований требовать что-то от государства в судах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине проводится верификация субсидиантов и пенсионеров. Ее осуществляет Министерство финансов. Такие проверки проводят с целью обеспечить целевое использование средств и минимизировать риски ошибок при осуществлении выплат.