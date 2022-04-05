В Украине пересчитают 2,5 млн пенсий, несмотря на войну

В Украине с 1 апреля планово начался перерасчет пенсий работающих пенсионеров. Речь идет о 2,5 млн украинцев. При этом повышенные пенсии позже – когда в Пенсионный фонд поступят данные о стаже.

Перерасчет проводится для тех, кто работал не менее 24 месяцев (2 лет) после выхода на пенсию. Об этом свидетельствую данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Размер прибавки будет зависеть от размера зарплаты и количества страхового стажа. При этом если зарплата очень низкая, перерасчет произойдет только на основании количества страхового стажа. Следует также помнить, что работающим пенсионерам не выплачиваются доплаты и надбавки за нетрудоспособных членов семьи, проживание на территориях радиоактивного загрязнения и т.д.

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Перерасчет происходит автоматически – обращаться в отделения Пенсионного фонда не нужно. Тем не менее, если у пенсионера есть пожелания о том, как именно проводить перерасчет, он может написать заявление.

Узнать свой размер набавки можно территориальном отделении Пенсионного фонда. Также это можно сделать в онлайн-кабинете на сайте ПФУ.

Кроме того, в Украине с 1 марта индексировали пенсии для 10 млн человек. В среднем выплата увеличилась на 380 грн.

Как получить пенсию во время войны

Переводы на банковские карты осуществляются в обычном режиме – это самый безопасный способ. Но "Укрпочта" также выдает пенсии, субсидии и другие социальные выплаты. Расписание и дни доставки в отделения определяются с учетом текущего состояния боевых действий.

Если вы получали пенсии и субсидии через "Укрпочту" и не выезжали и находитесь на своем постоянном месте проживания – просто ожидайте выплату. Также ее можно забрать в отделении согласно обычному графику выплат от "Укрпочты". Посмотреть список и график работы отделений можно на сайте "Укрпочты" или в ее мобильном приложении.

Если вы уехали с места фактического проживания, позвоните:

или в контакт-центр "Укрпочты" по телефону 0 800 300 545, далее нажмите кнопку 2 — раздел "Пенсии, социальные выплаты и субсидии" (все звонки бесплатны);

или в Пенсионный фонд Украины по номерам телефонов или передайте информацию через электронный кабинет.

Как сообщал OBOZREVATEL, выплаты всех видов пособий украинцам в апреле профинансированы заранее, заявила министр соцполитики Марина Лазебная. Речь идет о всех назначенных людям субсидиях, льготах и денежных социальных пособиях.

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