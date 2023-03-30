В Украине переписали цены на важный продукт: сколько придется платить
В Украине выросли цены на хлеб. Так, по состоянию на 30 марта буханка ржаного Украинского Столичного (950 г) стоит в среднем 38,08 грн – что почти на 2 грн превышает среднемесячную цену февраля в 36,28 грн.
Об этом сообщает "Минфин". Согласно его данным, в отдельных сетях супермаркетов хлеб ржаной Украинский Столичный (буханка 950 г) продают по:
- Novus – 38,25 грн.
- Auchan – 37,9 грн.
Подорожал и хлеб пшеничный Царь Хлеб нарезка. Его цена выросла почти на 3 грн/буханка (600 г) – с 32,96 до 35,93 грн.
Подорожало все
По данным Госстата, в феврале-2023, по сравнению с февралем-2022, цены на хлеб и хлебопродукты выросли на 26%. В целом же продукты питания подорожали на 31,5%. Так:
- яйца – сразу на 80,3%;
- фрукты – на 74,9%;
- рыба и продукты из рыбы – на 44,1%;
- овощи – на 36,2%;
- сахар – на 32,5%;
- макаронные изделия – 25,8%;
- масло – 24%;
- мясо и мясопродукты – 23,2%;
- сыр и творог – 23%;
- хлеб – на 19,3%;
- молоко – на 17,4%.
- подсолнечное масло – на 14,1%.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине тем временем проходит пик цен на овощи. Следовательно, в дальнейшем они пойдут на спад. Ожидается, что это произойдет с появлением нового урожая.
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