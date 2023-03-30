В Украине переписали цены на важный продукт: сколько придется платить

В Украине выросли цены на хлеб. Так, по состоянию на 30 марта буханка ржаного Украинского Столичного (950 г) стоит в среднем 38,08 грн – что почти на 2 грн превышает среднемесячную цену февраля в 36,28 грн.

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Об этом сообщает "Минфин". Согласно его данным, в отдельных сетях супермаркетов хлеб ржаной Украинский Столичный (буханка 950 г) продают по:

Novus – 38,25 грн.

Auchan – 37,9 грн.

Подорожал и хлеб пшеничный Царь Хлеб нарезка. Его цена выросла почти на 3 грн/буханка (600 г) – с 32,96 до 35,93 грн.

Подорожало все

По данным Госстата, в феврале-2023, по сравнению с февралем-2022, цены на хлеб и хлебопродукты выросли на 26%. В целом же продукты питания подорожали на 31,5%. Так:

яйца – сразу на 80,3%;

фрукты – на 74,9%;

рыба и продукты из рыбы – на 44,1%;

овощи – на 36,2%;

сахар – на 32,5%;

макаронные изделия – 25,8%;

масло – 24%;

мясо и мясопродукты – 23,2%;

сыр и творог – 23%;

хлеб – на 19,3%;

молоко – на 17,4%.

подсолнечное масло – на 14,1%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине тем временем проходит пик цен на овощи. Следовательно, в дальнейшем они пойдут на спад. Ожидается, что это произойдет с появлением нового урожая.

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