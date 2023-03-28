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В Украине установились пиковые цены на важные продукты: почему они выросли

Роман Костюченко
Рынки и компании
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В Украине установились пиковые цены на важные продукты

Украина проходит пик цен на овощи. Следовательно, в дальнейшем они пойдут на спад. Ожидается, что это произойдет с появлением нового урожая.

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Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий. Он отметил: наряду с сезонным фактором в 2023 году на повышение цен на овощи повлияли и другие причины. В частности:

  • энергетический кризис;
  • временная оккупация территорий.

"Ежегодно в это время овощи самые дорогие, потому что на их стоимость влияет сезонность. ... Энергетический кризис, который создавала страна-агрессор, помешал сохранению большой части урожая. [Также] Многие овощи, прежде всего лук и морковь, выращивались в Херсонской и Запорожской областях. Из-за оккупации они не были доступны украинскому потребителю", – объяснил Высоцкий.

При этом он подчеркнул: в 2023 году в Украине ожидается рост урожая некоторых видов овощей – ведь аграрии планируют увеличить под них посевные площади. В частности, речь идет о:

  • луке;
  • моркови и пр.

Как выросли цены

По данным Госстата, в феврале-2023, по сравнению с февралем-2022, овощи подорожали на 36,2%. В целом же продукты питания подорожали на 31,5%. Так:

  • яйца – сразу на 80,3%;
  • фрукты – на 74,9%;
  • рыба и продукты из рыбы – на 44,1%;
  • сахар – на 32,5%;
  • хлеб и хлебопродукты – 26%;
  • макаронные изделия – 25,8%;
  • масло – 24%;
  • мясо и мясопродукты – 23,2%;
  • сыр и творог – 23%;
  • хлеб – на 19,3%;
  • молоко – на 17,4%.
  • подсолнечное масло – на 14,1%.

Как сообщил OBOZREVATEL, тем временем в Украине подешевела гречка. По состоянию на 27 марта килограмм этой крупы в среднем стоил 60,07 грн, что почти на 6 грн меньше среднемесячной цены февраля в 66,16 грн.

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