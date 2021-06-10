В Украине отменили бумажные трудовые: как теперь будут назначать пенсии

В Украине с 10 июня ввели электронные трудовые книжки. В результате пенсии будут назначать автоматически, а бумажные трудовые можно будет выкинуть.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины на официальной странице в Facebook, новый закон позволяет не оформлять и не вести документы в бумажном виде. "Пенсионный фонд Украины в течение пяти лет должен включить в реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования данные о трудовой деятельности работников на основании сведений, предоставленных страхователями", – говорится в сообщении.

Видео дня

Бумажные трудовые книжки уничтожать не будут, но предприятия не должны их хранить. Если сотрудник хочет, может забрать ее себе и беречь дома, а работодатель по требованию обязан ее заполнять. Все данные при этом будут храниться онлайн.

То есть если вы не хотите прощаться с бумажным документом, никто у вас его не заберет. "Это определенный прорыв. Те, кто сталкивался с оформлением пенсии, знает, сколько времени теряется при оформлении выплаты. Для всех нас, кто будет выходить на пенсию, это большое послабление", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, презентуя документ.

При оформлении на работу можно будет не подавать трудовую книжку – достаточно паспорта, ИНН и других документов (если того требует работодатель и разрешает закон, например, справка о медицинском осмотре).

Одно из важнейших новшеств – пенсию теперь будут насчитывать автоматически. Не придется обращаться в Пенсионный фонд, собирать справки, доказывать свой стаж и подтверждать его. Закон о пенсионном обеспечении позволяет украинцам исключать то время работы, когда у них был низкий заработок. Пенсионный фонд изначально должен считать так, как выгоднее будущему пенсионеру. Но если вдруг возникнут проблемы, уже после назначения выплаты можно будет обратиться к чиновникам с просьбой провести перерасчет.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.