В Украине особую копейку продают за тысячи гривен: как выглядит монета, которая может попасться любому
В Украине монету номиналом в 25 копеек 1992 года выпуска продают за 10 тыс. грн. Такая стоимость "копейки" объясняется незначительным браком в надписи "25 копійок".
Это следует из данных аукциона Violity. Так, как заявляет автор объявления, монета является единственной в своем роде, так как на надписи "копійок" на букве "о" есть небольшой хвостик. "На надписи КопиЙок на букве "О" имеется в верху маленький хвостик, а от буквы "Й" иметься соединение с буквой "О", – пишет автор объявлений.
В целом украинские монеты номиналом в 25 копеек не имеют особой ценности. Она может продаваться по высокой цене в случае, если на аверсе или реверсе есть особенности. В то же время такая же монета 1995 года выпуска считается редкой независимо от того, есть у нее особенности или нет.
Цена такой монеты может составлять от 800 грн. Продать ценные копейки можно на специализированных сайтах.
Ранее OBOZREVATEL писал о том:
за какую мелочь времен СССР в Украине готовы заплатить тысячи гривен;
как выглядят редкие монеты разных номиналов из обихода и какую можно продать за целое состояние;
почему фальшивые копейки стоят даже больше, чем настоящие.