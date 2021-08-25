В Украине особую копейку продают за тысячи гривен: как выглядит монета, которая может попасться любому

В Украине монету номиналом в 25 копеек 1992 года выпуска продают за 10 тыс. грн. Такая стоимость "копейки" объясняется незначительным браком в надписи "25 копійок".

Это следует из данных аукциона Violity. Так, как заявляет автор объявления, монета является единственной в своем роде, так как на надписи "копійок" на букве "о" есть небольшой хвостик. "На надписи КопиЙок на букве "О" имеется в верху маленький хвостик, а от буквы "Й" иметься соединение с буквой "О", – пишет автор объявлений.

Видео дня

В целом украинские монеты номиналом в 25 копеек не имеют особой ценности. Она может продаваться по высокой цене в случае, если на аверсе или реверсе есть особенности. В то же время такая же монета 1995 года выпуска считается редкой независимо от того, есть у нее особенности или нет.

Цена такой монеты может составлять от 800 грн. Продать ценные копейки можно на специализированных сайтах.

Ранее OBOZREVATEL писал о том: