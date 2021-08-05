В Украине осенью вырастут цены на молочку: озвучен прогноз

Осенью в Украине вероятнее всего подорожают молоко и молочные продукты. Одна из причин – в этот период года уменьшаются надои молока, что и влияет на цену.

Об этом рассказал замруководителя Всеукраинской Аграрной Рады Денис Марчук, пишет "ГолосUA". "Если говорить о ценах на молоко и молочные продукты: летом сезон больших надоев, а осенью надои молока уменьшатся. Динамика цен показывает, что у нас в хозяйственном секторе снижение объемов производства молока более 6%, то есть нет показателей того, чтобы мы полностью могли обеспечить себя молоком", – заявил специалист.

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Также он добавил, что стоимость продуктов может повыситься частично из-за инфляции. Кроме того, если в страну поступают импортные продукты, то их цена не может быть ниже, чем на внешних рынках.

Напомним, в Украине цены на отдельные продукты и товары за год увеличились на 20-30%. К примеру, в среднем пачка сигарет подорожала на 10 грн, а килограмм хлеба на 5 грн.

Рис подорожал с 23,57 до 27,23 грн за кг, а куриное филе с 83,10 до 107,62 грн. Также вырос в цене и бензин. Самая популярная марка А-95 подорожала с 21,91 до 29,27 грн за литр.

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