В Украине один из банков отказался от карт VISA: что ждет клиентов

Проминвестбанк в Украине ("дочка" российского банка) с 1 сентября перестанет обслуживать платежные карты системы VISA. Счета, которые уже открыты в банке, продолжат обслуживать, но использовать карту платежной системы клиенты не смогут.

Об этом сообщила пресс-служба Проминвестбанка на своем официальном сайте. "С 1 сентября 2021 года прекращается обслуживание платежных карт международной платежной системы VISA, эмитированных ПАО "Проминвестбанк", – говорится в сообщении.

Операции с платежными картами VISA остановят, при этом счета клиентов, которые владеют такими картами, закрывать не будут. Они на тех же условиях могут открыть карты других платежных систем в банке.

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Отметим, Национальный банк внес Проминвестбанк в список проблемных. Финансовое учреждение нарушило один из нормативов ликвидности (это способность банков выполнять свои обязанности). Если банк продолжит нарушать нормативы и не улучшит финансовые показатели, НБУ имеет право признать его неплатежеспособным. При этом стоит отметить, что нормативы нарушают в том числе и крупные банки, о закрытии которых речь не идет. Внесение в список проблемных дает возможность банкирам исправить ситуацию.

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