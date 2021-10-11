В Украине объявили о повышении тарифов на отопление: сколько и когда будем платить

В Украине целый ряд теплокоммунэнерго объявили о намерении повысить тарифы на горячую воду и отопления. Цены могут вырасти примерно на 40%. При этом несмотря на обнародованное предложение говорить о том, что цены на коммуналку будут повышены, еще рано.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил эксперт аналитического центра Ассоциации городов Украины Олег Гарник. По его словам, в прошлом году уже была такая практика, когда повышение тарифов рассматривали, но новые тарифы так и не применили.

"Процедура установления тарифа предусматривает общественное обсуждение и может растянуться до 2 месяцев после публикации проекта решения. Насколько я понимаю, пока идет предварительное обсуждение этих проектов. Будут ли применены новые тарифы, мы будет знать только после принятия соответствующих решений органами местной власти". Пока же решения не приняты, для населения будут действовать старые цены.

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По словам Гарника, хотя и был подписан меморандум между центральной и местной властью о том, что тарифы повышаться не будут, но условия, при которых это станет возможным, со стороны центральной власти пока так и не выполнены.

"Есть целый ряд обязательств, которые существенно влияют на возможности органов местного самоуправления. – говорит Гарник. – Среди условий разблокирование счетов предприятий теплоснабжения. В более чем 50 городах они заблокированы. Также, обеспечение исполнения обязательств по возмещению задолженности по разнице в тарифах. Если декларации не будет придерживаться одна сторона, какой смысл придерживаться ее другой?".

Напомним, 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что цены на тепло и горячую воду расти не будут, ведь правительство, “Нафтогаз”, Ассоциация городов Украины и Конгрес местных и региональных властей подписали соответствующий меморандум. Не смотря на это, некоторые города начали публиковать проекты решений о повышении стоимости тепла. В частности в Киеве оно может подорожать на 40%, в сравнении с прошлой зимой.

Как ранее писал OBOZREVATEL: