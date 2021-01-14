В Украине нашли сальмонеллу в курятине: названы марки, которые должны срочно снять с продажи

Госпотребслужба обнаружила сальмонеллу в куриных крылышках, которые завезли в Украину из Польши. Всех украинцев призвали проверять, откуда продукт попал на прилавок, а на тех, кто продает опасное мясо, жаловаться на горячую линию (044) 486-95-85 (Киев).

Об этом говорится в сообщении Главного управления Госпотребслужбы в Киеве на официальной странице Facebook. "Информируем об обнаружении Salmonella (presence / 25g) в куриных крылышках, которые экспортировались из Польши (производитель: Wipasz Spolka Akcyjna, Olsztyn) в Королевство Дания (трейдер \ брокер: Nowaco A / S, Aalborg) и в Украину (получатель ООО "Агропобутсервис", ул. Михаила Грушевского, 77, с. Надичи, Жолковский р-н., Львовская обл., 80371)", – говорится в сообщении.

Курица может быть опасной facebook.com/kiev.dpss.gov.ua/posts/3583120285117052

Производитель, у которого нашли нарушения, отправлял замороженную куриную печень на предприятие ООО "Агропобутсервис". Эти пищевые продукты должны быть изъяты из обращения. В срок не более двух рабочих дней оператор рынка должен письменно проинформировать компетентный орган о принятых мерах.

Сальмонелла – это бактерия, которая часто вызывает болезни пищевого происхождения. Сальмонеллез – заболевание, вызванное этой бактерией, может быть крайне опасен для определенных групп людей. Симптомы появляются обычно спустя 6-48 часов после употребления заражённых продуктов, но иногда скрытый период занимает более длительное время. Симптомы включают в себя диарею, повышение температуры, болезненные спазмы в животе.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Госпродпотребслужба изучила 22 образца молочной продукции в Киеве и обнаружила, что пять производителей продавали фальсификат масла. В молочный жир добавляли растительный, что нарушает технологию производства продукции.