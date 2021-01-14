В Україні знайшли сальмонелу в курятині: названо марки, які повинні терміново зняти з продажу

Держспоживслужба виявила сальмонелу в курячих крильцях, які завезли в Україну з Польщі. Усіх українців закликали перевіряти, звідки продукт потрапив на прилавок, а на тих, хто продає небезпечне м'ясо, скаржитися на гарячу лінію (044) 486-95-85 (Київ).

Про це йдеться в повідомленні Головного управління Держспоживслужби в Києві на офіційній сторінці Facebook. "Інформуємо про виявлення Salmonella (presence/25g) у курячих крильцях, що експортувались sз Республіки Польща (виробник: Wipasz Spolka Akcyjna, Olsztyn) до Королівства Данія (трейдер\брокер: Nowaco A/S, Aalborg) та до України (отримувач: ТОВ "Агропобутсервіс", вул. Михайла Грушевського, 77, с. Надичі, Жовківський р-н., Львівська обл., 80371)", – йдеться в повідомленні.

Курка може бути небезпечною facebook.com/kiev.dpss.gov.ua/posts/3583120285117052

Виробник, у якого знайшли порушення, відправляв заморожену курячу печінку на підприємство ТОВ "Агропобутсервіс". Ці харчові продукти повинні вилучити з обігу. У термін не більш ніж два робочі дні оператор ринку повинен письмово проінформувати компетентний орган про вжиті заходи.

Сальмонела – це бактерія, яка часто спричиняє хвороби харчового походження. Сальмонельоз – захворювання, спричинене цією бактерією, може бути вкрай небезпечним для певних груп людей. Симптоми з'являються зазвичай через 6-48 годин після вживання заражених продуктів, але іноді прихований період займає більш тривалий час. Симптоми передбачають діарею, підвищення температури, хворобливі спазми в животі.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Держспоживслужба вивчила 22 зразки молочної продукції в Києві та виявила, що п'ять виробників продавали фальсифікат масла. У молочний жир додавали рослинний, що порушує технологію виробництва продукції.