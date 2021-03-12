В Украине нашли канцероген в масле: названа опасная марка

В Украине обнаружили канцероген в немецком рафинированном пальмовом масле поставщика Olenex, которое привезли из Польши.

Об этом сообщает главное управление Государственной службы по вопросам безопасности пищевой продукции и защиты потребителей в Киеве на своей странице в Facebook.

"Вниманию потребителей: канцероген в рафинированном пальмовом масле. Согласно информационного сообщения RASFF № 2021.0019 от 04.03.2021 сообщаем про выявление 3-монохлор-1,2-пропандиол (3-MCPD) (5138 ug / kg - ppb) в рафинированном пальмовом масле. Экспортировалась из Федеративной Республики Германия (поставщик: Olenex Edible Oils GmbH, Brake) в Республику Польша (производитель: Elstar Fats Sp. Zoo, Stare Pole), откуда направлен в Украину (получатель ООО "Терра Фуд", ул. Зеленогорска, 8, м. Киев, 03037)", – говорится в сообщении.

Если пищевые продукты, которые оператор рынка ввоз (переслал) на таможенную территорию Украины, произвел, переработал или обращение которых осуществляет, не соответствуют требованиям безопасности, он немедленно начинает процедуру изъятия этих пищевых продуктов из обращения.

"В случае выявления указанного пищевого продукта сообщайте Главное управление Госпотребслужбы в Киеве по телефону – (044) 486-95-85 или электронной почте: info@kyiv-dpss.gov.ua", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине в продаже обнаружили зарядные устройства, которые не соответствуют нормам безопасности. Их обязаны изъять из оборота.