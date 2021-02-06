В Украине нашли опасные зарядки мобильных: названы марки, которые нельзя использовать

Александр Литвин
Александр Литвин
Личные финансы
6,3 т.
Опасные зарядки

В Украине в продаже обнаружили зарядные устройства, которые не соответствуют нормам безопасности. Их обязаны изъять из оборота.

Об этом сообщает Госпотребслужба в Одесской области на своем официальном сайте. Ведомства не рекомендует покупать или использовать, если уже купили:

  • зарядное устройство Profit ES-D41;

  • зарядное устройство Piko TC-242;

  • зарядное устройство Piko TC-121.

Зарядные устройства

"По результатам оценки риска установлено, что продукция составляет высокий уровень угрозы. Распространителям указанной продукции предоставлены решение о запрете предоставления продукции на рынке Украины", – сообщает ведомство.

Некачественная зарядка может привести к быстрому износу гаджета, а также привести к его поломке. В худшем случае зарядное устройство может стать очагом возгорания. Для изготовления зарядок необходимо использовать качественные компоненты.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как правильно заряжать мобильный телефон, почему не стоит оставлять его заряжаться на ночь и ждать полного разряжения.

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