В Украине нашли опасные зарядки мобильных: названы марки, которые нельзя использовать

В Украине в продаже обнаружили зарядные устройства, которые не соответствуют нормам безопасности. Их обязаны изъять из оборота.

Об этом сообщает Госпотребслужба в Одесской области на своем официальном сайте. Ведомства не рекомендует покупать или использовать, если уже купили:

зарядное устройство Profit ES-D41;

зарядное устройство Piko TC-242;

зарядное устройство Piko TC-121.

"По результатам оценки риска установлено, что продукция составляет высокий уровень угрозы. Распространителям указанной продукции предоставлены решение о запрете предоставления продукции на рынке Украины", – сообщает ведомство.

Некачественная зарядка может привести к быстрому износу гаджета, а также привести к его поломке. В худшем случае зарядное устройство может стать очагом возгорания. Для изготовления зарядок необходимо использовать качественные компоненты.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как правильно заряжать мобильный телефон, почему не стоит оставлять его заряжаться на ночь и ждать полного разряжения.