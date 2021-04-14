В Украине хотят ограничить зарплаты госслужащих: Раде рекомендуют принять законопроект

Чиновникам в Украине могут ограничить зарплату. Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует Верховной раде принять соответствующий законопроект №3034.

Как сообщает информационное управление аппарата ВР, на заседании Комитета был также рассмотрен альтернативный законопроект №3034-1, внесенныЙ группой депутатов от ОПЗЖ. Однако за основу предложено принять именно основной проект, разработанный депутатской группой "Довира".

В частности законопроектом №3034 предусмотрено ограничить размер заработной платы руководителей предприятий, основанных на государственной, коммунальной собственности, работников предприятий, учреждений и организаций, которые финансируются или дотируются из бюджета, государственных служащих и служащих органов местного самоуправления до 15 минимальных заработных плат (на сегодняшний день это 90 тыс грн). Альтернативным проектом документа (№3034-1) эту границу предлагалось установить на уровне 10 минзарплат и сократить срок оплачиваемого отпуска для членов Кабмина и нардепов.

В ходе заседания глава социального комитета Галина Третьякова отметила, что сейчас в разных комитетах Верховной Рады на рассмотрении находится 14 законопроектов, которые различными способами регулируют вопросы оплаты труда государственного сектора. Кроме того, по словам нардепа, в различных отраслях системы оплаты труда отличаются.

"К примеру, в дипломатической сфере оплата труда послов, консулов зависит от страны пребывания. В Министерстве образования не была проведена реформа оплаты труда, а это нужно делать. Поэтому необходимо систематизировать указанные проекты в единый документ, который должен включать все вопросы оплаты труда – не только должностные оклады, но и дополнительные блага (это дополнительное медицинское страхование, обучение, переезд и т.д.)", - акцентировала Третьякова.

В итоге Комитет рекомендовал Верховной раде принять за основу законопроект №3034 и создать рабочую группу, которая будет заниматься вопросом разработки системного законопроекта для модернизации оплаты работников государственного сектора.

Напомним, в январе Кабинет министров утвердил минимальный размер должностного оклада в 2021 году в государственных органах. Минимальный оклад госслужащего сейчас составляет 4540 гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут заставить топ-менеджеров госкомпаний показать огромные зарплаты. В Верховную Раду внесен законопроект №3952, который имеет целью раскрыть информацию о заработных платах топ-менеджеров и руководителей государственных компаний.