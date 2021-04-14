В Україні хочуть обмежити зарплати держслужбовців: Раді рекомендують ухвалити законопроєкт

Чиновникам в Україні можуть обмежити зарплату. Комітет із питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує Верховній Раді ухвалити відповідний законопроєкт №3034.

Як повідомляє інформаційне управління апарату ВР, на засіданні Комітету було також розглянуто альтернативний законопроєкт №3034-1, внесений групою депутатів від ОПЗЖ. Однак за основу запропоновано взяти основний проєкт, розроблений депутатською групою "Довіра".

Зокрема законопроєктом №3034 передбачено обмежити розмір заробітної плати керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, працівників підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з бюджету, державних службовців і службовців органів місцевого самоврядування до 15 мінімальних заробітних плат т (на сьогоднішній день це 90 тис. грн). Альтернативним проєктом документа (№3034-1) цю межу пропонувалося встановити на рівні 10 мінзарплат і скоротити термін оплачуваної відпустки для членів Кабміну та нардепів.

Під час засідання глава соціального комітету Галина Третьякова зазначила, що зараз у різних комітетах Верховної Ради на розгляді перебувають 14 законопроєктів, які різними способами регулюють питання оплати праці у державному секторі. Крім того, за словами нардепа, в різних галузях системи оплати праці відрізняються.

"Наприклад, у дипломатичній сфері оплата праці послів, консулів залежить від країни перебування. У Міністерстві освіти не було проведено реформу оплати праці, а це потрібно робити. Тому необхідно систематизувати зазначені проєкти в єдиний документ, який повинен містити всі питання оплати праці – не тільки посадові оклади, а й додаткові блага (це додаткове медичне страхування, навчання, переїзд тощо)", – акцентувала Третьякова.

У підсумку Комітет рекомендував Верховній Раді взяти за основу законопроєкт №3034 і створити робочу групу, яка буде займатися питанням розробки системного документа для модернізації оплати працівників державного сектору.

Нагадаємо, в січні Кабінет міністрів затвердив мінімальний розмір посадового окладу в 2021 році у державних органах. Мінімальний оклад держслужбовця зараз становить 4540 гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні можуть змусити топменеджерів держкомпаній показати величезні зарплати. До Верховної Ради внесено законопроєкт №3952, який має на меті розкрити інформацію про заробітні плати топменеджерів і керівників державних компаній.