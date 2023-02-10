В Украине на выплаты ВПЛ направили 6,2 млрд грн: кто и сколько денег может получить

В Украине с начала года была начислена помощь на проживание внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) на сумму больше 6,2 млрд грн. Лица с инвалидностью и дети могут получить пособие в размере 3 тыс. грн, для других лиц сумма составляет 2 тыс. грн.

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Подать заявление на получение финансовой помощи можно через приложение Дія, или же обратившись в органы соцзащиты населения, уполномоченного лица общины или ЦНАП (Центр предоставления административных услуг). Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Как отмечается в заявлении министерства, количество ВПЛ в Украине уже достигло более 4,8 миллиона человек. Однако речь идет только о тех украинцах, которые оформили заявление на регистрацию.

"По данным Государственного предприятия "Информационно-вычислительный центр Министерства социальной политики Украины", после начала полномасштабного вторжения обеспечивает централизованную выплату пособия на проживание ВПЛ, в январе 2023 года стали на учет ВПЛ (в том числе переместились повторно) более 100 тысяч человек, а вернулись домой и снялись с учета – более 53 тысяч человек", – говорится в сообщении.

Выплаты переселенцам предоставляются ежемесячно с месяца обращения на период действия военного положения в Украине и одного месяца после его прекращения или отмены на каждое внутренне перемещенное лицо, сведения о котором включены в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что ВПЛ имеют возможность оформления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг как в приложении Действие, так и обратившись в специализированные госорганы. Субсидия предоставляется по месту фактического проживания лица, но заключение договора аренды жилья не требуется.

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