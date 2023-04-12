В Украине можно купить квартиру за 55 тыс. грн: как выглядит дешевая недвижимость

Квартиры стоимостью около 50 тыс. грн в Украине можно купить в небольших населенных пунктах. Чаще всего в такой недвижимости нет централизованного отопления, а в ближайший крупный населенный пункт придется ехать в течение часа.

Видео дня

Как говорится на одном из популярных порталов недвижимости, за 55 тыс. грн можно арендовать квартиру в Ромодане Полтавской области. На территории села достаточно развита инфраструктура: есть школа, детский сад, поликлиника, супермаркет, разные магазины, отделения почтовых операторов и т.д. Также здесь останавливаются пассажирские поезда (Ромодан – железнодорожный узел).

Площадь квартиры – всего 28,4 квадрата. Есть газ, индивидуальное отопление. Площадь кухни – 8,5 квадрата. Еще одно преимущество: квартира находится в "сталинке", поэтому имеет высокие потолки, толстые кирпичные стены.

"Под кухней сделан небольшой погреб. Есть возможность подключения к централизованному водоснабжению и обустройству канализации. Возле дома есть участки, которые можно использовать для огорода. Напротив дома детский сад", – говорится в сообщении.

Автобусная остановка и железнодорожный вокзал находятся на расстоянии 10-15 минут пешком. Города Миргород и Лубны – на расстоянии 20 км по автомобильной трассе и железной дороге. Стоимость квартиры составляет 55 000 грн, без торга.

Отметим, что в Украине полноценная однокомнатная квартира не может быть площадью менее 30 квадратов. Указано в объявлении жилье – малосемейка.

Как ранее писал OBOZREVATEL, на Украине рынок недвижимости значительно сократился после начала полномасштабной войны. При этом спрос на жилье в крупных городах, меньше пострадавших от военной агрессии РФ (например, во Львове), возрос.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!