Спрос на аренду квартир в Киеве взлетел, желающих больше, чем до войны: что с ценами

В Киеве спрос на аренду квартир уже превысил уровень до полномасштабной войны (составил 138% по сравнению с периодом до 24 февраля 2022-го). Такой рост спроса не отразился на стоимости аренды.

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Об этом говорится в данных аналитики bird. Ожидаемый рост цен после зимы так и не случился. Средняя стоимость не изменилась, но незначительно (на 4%) подорожали двухкомнатные квартиры. На апрель в столице в среднем однокомнатная квартира стоит 9 тыс. грн в месяц, за двухкомнатную квартиру придется платить 13 тыс. грн в месяц.

Трехкомнатная квартира в среднем в столице стоит 20 тыс. грн. Во Львове трехкомнатная квартира стоит меньше (18,6 тыс. грн), а вот за однокомнатную квартиру придется платить 15 тыс. грн, двухкомнатную – 16 тыс. грн.

Во Львове стоимость жилья значительно выросла из-за большого количества переселенцев, релокации бизнеса. Однако в последнее время стоимость жилья начинает постепенно стабилизироваться. Так, во Львове стоимость двухкомнатной квартиры снизилась на 12%, однокомнатные квартиры стали дешевле на 7%.

Как правильно арендовать квартиру?

Не производить предоплату. В Украине распространено мошенничество с арендой квартир. Вроде бы риэлторы предлагают "арендовать" жилье и просят оплатить свои услуги. Эти деньги вроде бы должны компенсироваться за счет первого взноса за квартиру. Оплачивать аренду квартиры стоит только после того, как вы ознакомитесь с договором аренды, побываете в квартире. После оплаты вам должны выдать вашу копию подписанного договора и ключи.

Проверяйте документы. Выписку из реестра прав на недвижимое имущество можно произвести самостоятельно. В ней вы увидите всех собственников жилья, а также получите информацию, наложен ли арест на жилье. Если в квартире несколько владельцев, согласие на аренду должен дать каждый из них.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине за 6-7 тыс. долларов можно купить здание недалеко от моря. Речь идет о жилье в Одесской области.

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