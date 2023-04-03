В Украине можно купить дом на берегу озера с землей за $500: назван вариант дешевого жилья 

В Украине в небольшом селе дом на берегу озера можно купить за $500. При этом для комфортного проживания новому владельцу придется сделать ремонт и провести канализацию.

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Это следует из данных объявлений на крупном специализированном портале. Так, в селе Войниха Полтавской области продается небольшой дом площадью в 40 квадратов. В доме есть две комнаты, а вместе с ним продается участок земли в 40 соток. Санузел находится во дворе, в доме проведено электричество. Во дворе есть скважина.

Главное преимущество: рядом с домом находятся лес и озеро. "Продам дом, 15 километров от Лубна. Недалеко остановка электрички, трасса на Миргород. Дом деревянный, площадь 40 квадратов. Есть колодезь, рядом озеро. Дом продается по техпаспорту", - говорится в объявлении.

Отметим, современный дом в небольшом населенном пункте с санузлом в доме стоит от 10 тыс. долларов. При этом чем меньше населенный пункт и чем дальше до крупного города, тем меньше будет стоимость недвижимости. При этом быстрее и дешевле будет купить дешевый старый дом, у которго уже есть почтовый адрес, подведена электроэнергия, есть коммуникации. Вокруг старого дома можно построить современный дом большего размера.

За несколько тысяч долларов в небольших населенных пунктов также можно приобрести квартиру. При этом далеко не во всех квартирах есть централизованное водоснабжение.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, где в Украине можно купить трехкомнатную квартиру по цене до 40 тыс. грн.

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