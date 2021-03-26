В Украине может подорожать топливо: названа дата

Уже в мае в Украине может подорожать дизельное топливо. При этом блокировка Суэцкого канала практически никак не скажется на украинском рынке топлива.

"Возможная временная и незначительная "турбулентность" европейского рынка (через Суэцкий канал обычно проходит немного более 4% мирового объема торговли нефтью и до 10% транспортировки нефтепродуктов) может быть "сглажена" 2-недельным запасом (а именно в такой срок прогнозируется деблокировка канала) нефтепродуктов в торговой сети Украины", – заявил директор сети автозаправочных станций SunOil Леонид Косянчук. Об этом сообщает издание "Украинские Новости".

Также он добавил, что ситуация в Суэцком канале не обязательно приведет к увеличению мировых цен на нефть. Директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн прогнозирует увеличение цен на сжиженный газ в связи с прекращением поставок из России компанией Proton Energy.

"Есть небольшое опасение, что не совсем гладко пройдет переход российских поставок от Proton Energy к Coral Energy, мы видим что все-таки из-за бюрократии этот процесс не сможет пройти быстро", – говорит Куюн. По его словам, на рынке сжиженного газа может возникнуть нехватка ресурса, что может привести к росту цен в первой декаде апреля.

Эксперт также отметил, что рынок сжиженного газа очень чувствительный и любой перебой в поставках может повлиять на цены. "Когда только появилась новость о Proton Energy – цена сразу взлетела на 10% вверх практически", – сказал он.

Куюн добавил, что в Украине есть достаточные запасы дизельного топлива для сдерживания цены на ресурс в апреле. Однако если за месяц не решится вопрос о налаживании новых поставок дизтоплива из России или альтернативных направлений, цена на него в мае может увеличиться.

Напомним, в Украине наблюдается повышение цен на топливо. В связи с этим, Антимонопольный комитет (АМКУ) начал анализ ситуации с целью оценки соблюдения участниками рынка законодательства о защите экономической конкуренции. Так, комитет рекомендовал основным продавцам бензинов, дизтоплива и сжиженного газа устанавливать более объективные цены.

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