В Україні може подорожчати пальне: названо дату

Уже в травні в Україні може подорожчати дизельне паливо. При цьому блокування Суецького каналу практично ніяк не позначиться на українському ринку палива.

"Можлива тимчасова і незначна "турбулентність" європейського ринку (через Суецький канал зазвичай проходить трохи більше як 4% світового обсягу торгівлі нафтою і до 10% транспортування нафтопродуктів) може бути "згладжена" 2-тижневим запасом (а саме в такий термін прогнозується деблокування каналу) нафтопродуктів у торговій мережі України", – заявив директор мережі автозаправних станцій SunOil Леонід Косянчук. Про це повідомляє видання "Українські Новини".

Також він додав, що ситуація в Суецькому каналі не обов'язково призведе до збільшення світових цін на нафту. Директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн прогнозує збільшення цін на скраплений газ у зв'язку з припиненням поставок із Росії компанією Proton Energy.

"Є невелике побоювання, що не зовсім гладко пройде перехід російських поставок від Proton Energy до Coral Energy, ми бачимо що все-таки через бюрократію цей процес не зможе пройти швидко", – говорить Куюн. За його словами, на ринку скрапленого газу може виникнути нестача ресурсу, що може привести до зростання цін у першій декаді квітня.

Експерт також зазначив, що ринок зрідженого газу дуже чутливий та будь-який перебій у поставках може вплинути на ціни. "Коли тільки з'явилася новина про Proton Energy – ціна відразу злетіла на 10% вгору практично", – сказав він.

Куюн додав, що в Україні є достатні запаси дизельного палива для стримування ціни на ресурс у квітні. Однак якщо за місяць не вирішиться питання про налагодження нових поставок дизпалива з Росії або альтернативних напрямів, ціна на нього в травні може збільшитися.

Нагадаємо, в Україні спостерігається підвищення цін на паливо. У зв'язку з цим, Антимонопольний комітет (АМКУ) розпочав аналіз ситуації з метою оцінки дотримання учасниками ринку законодавства про захист економічної конкуренції. Так, комітет рекомендував основним продавцям бензинів, дизпалива і зрідженого газу встановлювати більш об'єктивні ціни.

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