В Украине мошенники выдают себя за официантов и обворовывают клиентов: схема аферистов

В Украине мошенники придумали новую схему обмана. Аферисты устраиваются работать официантами, носят с собой по два терминала и обворовывают клиентов, которые расплачиваются картой.

Об этом сообщает "Сегодня". "Официант вынес терминал, я провела картой, а он пишет, что нет связи с банком. Официант вынес другой терминал, и все прошло успешно. Я рассчиталась, и с моей карты начали списываться разные суммы", – говорит одна из жертв схемы мошенников Анастасия Бундева.

Специалисты объясняют, что на самом деле "неисправное" устройство незаметно ворует средства с карты клиента. А когда он рассчитывается второй раз, то псевдо-официанты подсматривают PIN-код.

"Вся информация передается дальше мошенникам, они уже делают свое дело. Официант получает определенный процент. Имея PIN-код и информацию карты, мошенники создают отдельный пластик. С его помощью можно снимать деньги в любом банкомате", – отмечает эксперт по безопасности Руслан Болгов.

Чтобы не попасться в ловушку мошенников, ни в коем случае нельзя показывать PIN-код. Например, можно закрыть клавиатуру второй рукой. Также следует убедиться, что на терминале или банкомате нет накладок – поддельные кнопки легко заметить.

Кроме того, можно установить лимит на снятие денег через банкомат или нулевой лимит на оплату картой в интернете. Его можно изменить при необходимости через онлайн-банкинг.

Напомним, в Киеве на женщину оформили кредит, а она даже об этом не подозревала. Пострадавшая Александра Наконечная рассказывает, что жила без кредитов, пока не позвонили и сказали, что должна 5000 грн и еще 15 000 грн –процентов.

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