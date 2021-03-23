В Украине мошенники массово воруют мобильные номера: вскрыта схема

В Украине злоумышленники блокируют и перевыпускают сим-карты украинцев, чтобы украсть деньги с их счетов.

Об этом OBOZREVATEL рассказал советник председателя правления одного из банков Василий Невмержицкий. По его словам, проблема касается абонентов, которые используют обычные, не контрактные сим-карты, которые не привязаны к паспорту человека.

"Абонентам на эти номера телефонов начинают звонить мошенники, провоцируют на разговоры. Потом злоумышленники обращаются в представительство мобильного оператора, называют чужой номер и утверждают, что эта карта принадлежит им, но она утеряна. В представительстве им предлагают пройти поверхностную идентификацию, спрашивают, куда были последние звонки. Мошенники называют номера, с которых они сами звонили и получают доступ к вашему номеру. Бывают случаи, когда сами работники представительств мобильных операторов содействуют им в этом", – говорит Невмержицкий.

Кроме того, через номер мошенники могут получить доступ не только к мобильному счету, но и к интернет-банкингу, пластиковым картам, мобильным приложениям и счетам. По словам Невмержицкого, для мобильного пользователя противодействовать этой схеме самостоятельно практически невозможно.

Так, чтобы защитить свой номер, лучше предварительно зарегистрировать его на паспорт. Если даже сим-карта будет утеряна, то восстановить ее можно будет, только имея на руках этот документ.

Напомним, в Украине мошенники подделывают документы на чужие квартиры, регистрируют на других владельцев и продают. Чтобы не попасться на крючок аферистов, нужно хранить бумажные оригиналы или в сейфе, или у доверенного нотариуса.

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