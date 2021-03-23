В Україні шахраї масово крадуть мобільні номери: розкрито схему

В Україні зловмисники блокують і перевипускають сім-карти українців, щоб вкрасти гроші з їхніх рахунків.

Про це OBOZREVATEL розповів радник голови правління одного з банків Василь Невмержицький. За його словами, проблема стосується абонентів, які використовують звичайні, не контрактні сім-карти, які не прив'язані до паспорту людини.

"Абонентам на ці номери телефонів починають дзвонити шахраї, провокують на розмови. Потім зловмисники звертаються до представництва мобільного оператора, називають чужий номер і стверджують, що ця карта належить їм, але вона загублена. У представництві їм пропонують пройти поверхневу ідентифікацію, запитують, куди були останні дзвінки. Шахраї називають номери, з яких вони самі дзвонили і отримують доступ до вашого номера. Бувають випадки, коли самі працівники представництв мобільних операторів сприяють їм у цьому", – говорить Невмержицький.

Крім того, через номер шахраї можуть отримати доступ не тільки до мобільного рахунку, а й до інтернет-банкінгу, пластикових карт, мобільних додатків і рахунків. За словами Невмержицького, для мобільного користувача протидіяти цій схемі самостійно практично неможливо.

Так, щоб захистити свій номер, краще попередньо зареєструвати його на паспорт. Якщо навіть сім-карта буде загублена, то відновити її можна буде, тільки маючи на руках цей документ.

Нагадаємо, в Україні шахраї підробляють документи на чужі квартири, реєструють на інших власників і продають. Щоб не попастися на гачок аферистів, потрібно зберігати паперові оригінали або в сейфі, або у довіреного нотаріуса.

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