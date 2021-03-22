Мошенники в Украине продают чужие квартиры: как не стать жертвой

В Украине активизировались мошенники. Они подделывают документы на чужие квартиры, регистрируют на других владельцев и продают. Чтобы не попасться на крючок аферистов, нужно хранить бумажные оригиналы или в сейфе, или у доверенного нотариуса.

Кроме того, такие бумаги нельзя давать фотографировать посторонним лицам. Об этом сообщает "Сегодня".

Татьяна Богданенко сдавала в аренду квартиру в центре Киева. Три месяца в ней жил мужчина по имени Алексей, вовремя платил и не доставлял хлопот. Но однажды хозяева жилья узнали, что квадратные метры им больше не принадлежат – семье позвонила глава ОСМД (Объединение совладельцев многоквартирного дома).

"Она спросила, почему мы не сообщили, что квартира продана. Я сказала, что мы не продавали. А она говорит, мол, покупатель уже звонил, хочет взять ключи-пульт от ворот. Люди уже собирались въезжать", – говорит Татьяна.

Потерпевшая сразу вызвала полицейских, сменила замки на квартире и ждет результатов следствия. Ее адвокат Алексей Ильюшин до сих пор не понимает, как нотариус не увидел подделки документов. "Фотография вклеена немного неправильно, обрезаны края. Поддельный штамп о снятии с регистрационного учета", – сказал он.

Мошенники для своей схемы выбирают специфические объекты недвижимости, отмечает глава Всеукраинской организации "Афера стоп" Анатолий Остапенко. Квартиры жертв не внесены в Реестр недвижимого имущества.

В Министерстве юстиции советуют продублировать все документы в электронном реестре вещественных прав. Кроме того, бумажные оригиналы рекомендуют держать или в сейфе, или у доверенного нотариуса. Также бумаги нельзя давать фотографировать посторонним лицам.

"Есть сервис, который называется "SMS маяк". Можно его поставить себе на телефон, и когда кто-то будет регистрировать заявление на право собственности, вам будет приходить сообщение", – говорит замминистра юстиции Ольга Онищук. Также в министерстве разрабатывают специальное приложение, которое позволит регистрировать жилье, не выходя из дома. Для внесение в электронные реестры понадобятся только скан-копии документов и электронная подпись.

Напомним, в Украине мошенники придумали новую схему обмана. Аферисты устраиваются работать официантами, носят с собой по два терминала и обворовывают клиентов, которые расплачиваются картой.

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