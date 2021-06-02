В Украине монеты в 15 копеек продают за десятки тысяч гривен: как выглядит

В Украине за монету в 15 копеек 1992 года выпуска готовы заплатить тысячи гривен. На аукционах такая копейка продается по цене от 15 до более 21 тыс. грн.

Это следует из данных аукциона Violity. Так, несколько недель назад 15 копеек 1992 года выпуска (1АА, магнитная сталь плакированная латунью, 4 ягоды). В аукционе участвовали 53 человека, копейку продали за 21 тыс. грн.

До этого монету номиналом в 15 копеек 1992 года выпуска продали за 15,5 тыс. грн. Нестандартная монета 15 копеек 1992 года относится к редким экземплярам. И стоит около 15 тыс..

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"Изначально, в перечень обиходных монет Украины, должны были входить копейки номиналов "3" и "15". И даже было отчеканено некое количество пробных 15 копеек, которые в обиход не поступали. Сопоставив затраты на чеканку из латуни и большое количество номиналов, решили отказаться от чеканки", – говорится на форуме нумизматов.

Отметим, нумизматы готовы платить десятки и даже сотни тысяч гривен не только за редкие монеты прошлых веков, но и за современные копейки. Главное условие – они должны отличаться от остальных. Например, браком.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине за некоторые монеты номиналом 25 копеек готовы заплатить в 40 раз больше номинала – от 1000 грн. Особая монета может оказаться в кошельке или копилке любого.