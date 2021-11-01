В Украине монету, которую можно получить со сдачей, продают за тысячи гривен: как отличить

В Украине за любую монету номиналом в 1 грн 1992 года выпуска готовы заплатить тысячи гривен. На аукционе стартовая цена на такую гривню начинается от 18 тысяч, а иногда доходит до 47 тысяч.

Это следует из данных аукциона Violity. Так, продавец выставил монету 1992 года со стартовой ценой в 18 тыс. грн. За лотом следят более 50 покупателей. Такая монета имеет единственную особенность – год выпуска. Выпускать "золотые" монеты номиналом в 1 грн начали только в 1995-м. Тремя годами ранее была экспериментальная партия, которая разошлась среди нумизматов.

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Монета в 1 грн этого года выпуска считается одной из самых редких, несмотря на это, она может попасться вместе со сдачей в супермаркете или найти в копилке. Еще больше такая монета будет стоить, если помимо редкого года выпуска она изготовлена с браком. Например, аверс по отношению к реверсу развернут на 180 градусов, либо обе стороны – аверс или реверс.

В Украине есть как минимум три профильных форума и площадки для продажи редких монет. Здесь же нумизматы могут подсказать, какую стартовую цену стоит установить на редкую монету. Результаты аукциона могут быть разными, поэтому точно сказать, сколько стоят деньги, никто не может.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с 21 января Национальный банк выпустил в оборот памятную монету номиналом в 20 грн. Она посвящена украинской поэтессе Лесе Украинке. Деньги можно приобрести в Нацбанке.

А с 29 октября НБУ ввел в обращение памятную монету "Хотинская битва". Номинал – 5 гривен, изготовлена она ​​из нейзильбера.